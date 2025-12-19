Luxera’dan İstanbul’a 4 yeni proje

Taş, "2026 yılında İstanbul’da 4 yeni projeye başlayacağız. İkisi Anadolu Yakası’nda, ikisi Avrupa Yakası’nda olacak. Bu projeler bizim için sadece büyüme değil, daha geniş bir kitleye dokunabilmek için atılan stratejik adımlardır” dedi. Taş ayrıca, önümüzdeki 5 yıllık yatırım planının 5 milyar TL olduğunu açıkladı. NEW ERA 2030 vizyonu kapsamında tanıtılan ilk proje olan Luxera Topkapı, İstanbul Zeytinburnu’nda, Davutpaşa Caddesi üzerinde konumlanıyor. 5 bin 500 metrekare arsa üzerinde, 13 katlı iki blok halinde tasarlanan projede, konut ve ofislerden oluşan 256 bağımsız bölüm ile cadde mağazaları yer alıyor. 53,5 metrekare 1+1, 80 ve 105 metrekare 2+1 daire seçenekleri sunan Luxera Topkapı’nın 2027 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. 31 bin metrekare inşaat alanına ve 2 bin 500 metrekare peyzaj alanına sahip projede kapalı havuz, fitness, sauna ve Türk hamamı gibi sosyal donatılar bulunuyor. Merkezi konumu, üniversite ve hastanelere yakınlığı sayesinde proje, yüksek ve sürdürülebilir kira potansiyeli ile yatırımcıların da ilgisini çekiyor.