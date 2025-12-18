Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
ECB 3 temel politika faizini sabit tuttu

ECB 3 temel politika faizini sabit tuttu

16:2118/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Banka'nın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.


Enflasyonun hala "çok uzun süre çok yüksek" kalmasının beklendiği ve Avro Bölgesi içinde fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Aynı zamanda, güçlü baz etkileri de dahil olmak üzere, eylülde enflasyon belirgin bir şekilde düştü ve enflasyonun temelini oluşturan çoğu ölçüt gevşemeye devam etti. Bankanın geçmişte yaptığı faiz artışları, finansman koşullarına güçlü şekilde yansımaya devam ediyor. Bu durum talebi giderek azaltmakta ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


Orta vadeli hedefte kararlılık vurgusu

Açıklamada, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığı anımsatıldı.


Bankanın uygun kısıtlama seviyesi ve süresini belirlemede verilere dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre korunduğunda, enflasyonu yüzde 2'ye düşürme hedefine önemli bir katkıda bulunacak seviyede olduğu düşünülmektedir. Gelecekteki kararlar, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede belirlenmesini sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.


Açıklamada, ECB'nin Varlık Alım Programı'ndaki (APP) portföy büyüklüğünün anapara ödemelerinin yeniden yapılmadığı için küçülmeye devam ettiği, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) ise anapara ödemelerinin en azından 2024 sonuna kadar devam edeceği ancak para politikasının amaçlarını sekteye uğratmamasına dikkat edileceği bildirildi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Avrupa Merkez Bankası
#ECB
#faiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kur’an-ı Kerim’de geçen dualar nelerdir? İşte Kur’an’da geçen dua ayetleri