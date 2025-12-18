ECB 3 temel politika faizini sabit tuttu

Enflasyonun hala "çok uzun süre çok yüksek" kalmasının beklendiği ve Avro Bölgesi içinde fiyat baskılarının güçlü olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Aynı zamanda, güçlü baz etkileri de dahil olmak üzere, eylülde enflasyon belirgin bir şekilde düştü ve enflasyonun temelini oluşturan çoğu ölçüt gevşemeye devam etti. Bankanın geçmişte yaptığı faiz artışları, finansman koşullarına güçlü şekilde yansımaya devam ediyor. Bu durum talebi giderek azaltmakta ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.