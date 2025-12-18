0 Km otodaki rekorlar serisi 2. el oto pazarını gölgeliyor

2025 yılı Kasım ayı 0 Km Binek ve Hafif Ticari Araç satışları, 2024 yılı Kasım ayına göre %9,82 artarak 132.984 adet oldu. Geçen aya göre ise %12,7 arttı. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %10,16 oranında artarak 1.176.780 adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında, 2025 yılı tüm aylarının ve tüm zamanların Kasım ayı satış rekorları kırılmasında; Avrupalı otomotiv markalarının, potansiyel pazar daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan araç fazlasını Türkiye pazarına iskontolu fiyatlarla kaydırmalarının da etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Belirtilen gelişmelerle 0 Km araç satışlarının her ay yükselerek devam eden rekorlar serisi ve yıl sonu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik agresif fiyat ve kredi kampanyalarıyla 2. El Oto fiyat seviyesi cazibesinin azalmasına bağlı olarak 2. El Oto satışları; Kasım ayını bir önceki aya göre sınırlı düşüşle, 2024 Kasım ayına göre ise %6 seviyelerinde bir düşüşle kapattı. Buna karşın, yıl genelinde %7 artış seviyesi korundu. 2. El Oto satıcılarından alınan bilgilere göre; ödeme tercihlerinde banka ve finansman şirketleri yanında, kredi kartıyla taksitlendirme, senetli satış sistemleri ve tasarruf finansman sistemi de yer almaya başladı.

Ağustos ve Eylül Yükselişi Sonrası Ekim ve Kasım’da Satışlar Sakin Seyrederek Dengelenme Devam Ediyor!

Eylül ayında toparlanma işaretleri veren ikinci el araç pazarı, Ekim ayındaki %8’lik gerilemenin ardından Kasım’da daha sınırlı bir düşüş gösterdi. Satış adetleri Kasım ayında %1 azalarak 342.264 adede indi.

Ağustos ve Eylül aylarında geçen yılın üzerinde seyreden satışlar, Ekim ayında 9 ay sonra ilk kez 2024’ün altına düştü ve %17’lik bir daralma görüldü. Bu eğilim Kasım’da ise daha sınırlı bir düşüşle devam etti.

Kasım Ayında Stok Gün Sayısı Hafif Yükseldi, Satış Hızı Dengeli Seyrini Sürdürüyor!

2025 Kasım ayında ikinci el araçların stokta kalma süresi bir önceki aya göre sınırlı bir artış gösterdi. Pazar genelinde ortalama stok gün sayısı Ekim’de 42 gün iken Kasım’da 43 güne yükseldi.

Binek araçlarda satış süresi 42 günden 44 güne çıkarken, ticari araçlarda ise 41 günden 42 güne yükselerek 42 güne yükselerek segmentler genelinde benzer bir tablo oluştu.

Kasım’da Hafif Ticari Araç Satışları Gerileyerek Geçen Yılın Altında Kaldı!

2025 Kasım ayında ikinci el hafif ticari araç satışları 48.587 adet olarak gerçekleşti. Hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede oluştu. 2024 Kasım ayında satışlar 57.167 adet seviyesindeydi.

Eylül ayında 61.171 adet, Ekim ayında ise 52.760 adet olarak gerçekleşen satışlar, Kasım ayında aşağıyı yönlü bir seyir izledi.

Kasım’da Elektrikli Araç Satışları Yeniden Yükselişe Geçti!

2025 Kasım ayında ikinci el elektrikli araç satışları 6.111 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayında görülen 5.081 adetlik seviyenin ardından satışların Kasım’da yeniden artış yönüne döndüğü ve güçlü bir hacme ulaştığı görülüyor.

Eylül’deki yükselişin ardından Ekim ayında hafif bir gerileme yaşansa da, Kasım ayında elektrikli araç talebinin tekrar ivme kazandığı dikkat çekiyor. Son üç aylık satış trendi, segmentteki ilginin istikrarlı biçimde sürdüğünü ve pazarın dengeli bir şekilde yoluna devam ettiğini gösteriyor.

Son 6 Ayda Genç Araçların Payı Güçlendi, Yaşlı Segmentte Pay Küçüldü!

Haziran-Kasım döneminde ikinci el pazarının yaş dağılımı belirgin bir değişim gösterdi. 0-3 yaş araçların pazar payı %21’den %27’ye çıkarak son 6 ayın en güçlü artışını kaydetti. 4-7 yaş segmenti %21-22 bandında sabit seyrederken, 8-11 yaş araçlar %29-31 aralığında dengeli bir görünüm sergiledi. 12-15 yaş grubu ise Haziran’daki %26 seviyesinden Kasım’da %23 gerileyerek dönem boyunca en dalgalı segment oldu.

Genel görünüm, son 6 ayda pazarın genç araçlara doğru kaydığını gösteriyor.

Son 6 Ayda İkinci El Araçlar Fiyatları Enflasyonun Gerisinde Kaldı!

Haziran-Kasım dönemine bakıldığında, ikinci el araç fiyatlarının genel olarak TÜFE artışının altında seyrettiği görülüyor. 0-3 yaş araçlarda bu 6 aylık süreçte zaman zaman yükselişlerle yaşansa da eğilim ağırlıklı olarak değer kaybı yönünde oldu.