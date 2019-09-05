Ekonomi M3 para arzı arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Para arzı ne demek? ​M3 para arzı arttı​

M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 29 Ağustos'ta M3 para arzı yüzde 0,45 artışla 2 trilyon 366,7 milyar lira oldu.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,03 azalışla 830 milyar 554 milyon 646 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,47 artarak 794 milyar 817 milyon 434 bin lira oldu.

Haber Merkezi AA
TCMB Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verileri açıklandı.
TCMB Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verileri açıklandı.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 2 trilyon 366,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 29 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 0,45 artışla 2 trilyon 366 milyar 661 milyon 378 bin liraya ulaştı. M3 para arzı, 23 Ağustos'ta 2 trilyon 356 milyar 133 milyon 672 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

  • Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,06 artarak 207 milyar 833 milyon 529 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,27 artışla 291 milyar 17 milyon 697 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,03 azalışla 830 milyar 554 milyon 646 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,47 artarak 794 milyar 817 milyon 434 bin lira oldu.

  • Para arzı ne demek?
  • Para arzı kısa tanımıyla ekonomide dolaşan toplam para miktarıdır. Bir ekonomide ekonomik birimlerin kısa vadeli ödemelerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri toplam paranın miktarı da denilebilir. Mevduatlar, fonlar, menkul kıymetler gibi ekonomi araçları para arzı içerisinde yer alır.
  • Ekonomide M harfi ile temsil edilen para arzı dar anlamda ve geniş anlamda olmak üzere iki şekilde açıklanmaktadır. Dar anlamlı para arzı dolaşımda bulunan para miktarı ile vadesiz banka mevduatlarını ele alırken, geniş anlamlı para arzı dar anlamlı para arzına ek olarak vadeli mevduatları da kapsamaktadır.
  • M0: Dolaşımdaki para – Banka Kasalarındaki Para
  • M1: M0 + TL ve YP Vadesiz Mevduat
  • M2: M1 + TL ve YP Vadeli Mevduat
  • M3: M2 + Repo ve Para Piyasası Fonları + Bankalarca İhraç Edilen Menkul Kıymetler şeklinde değerlendirilmektedir.
  • Kaynak: www.investaz.com.tr

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