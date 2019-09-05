Ekonomi Peugeotdan yüksek verimli şarj edilebilir hibrit modeller
OTOMOTİV

Peugeot'dan yüksek verimli şarj edilebilir hibrit modeller

Yeni Peugeot 508 Hybrid, 29 gram CO2/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken, tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan tanıyor.

Haber Merkezi AA
Peugeot 508 Hybrid
Peugeot 508 Hybrid

Yeni şarj edilebilir hibrit ürün gamını genişletmeye devam eden Peugeot, 225 HP/165 kW’a eş değer güç üreten ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni versiyon ile hibrit pazarının en düşük CO2 emisyon salım değerine imza atarken, enerji geçiş sürecine de büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Peugeot açıklamasına göre, bir yandan ürün gamına yeni elektrik destekli modeller dahil etmenin mutluluğunu yaşayan şirket, diğer yandan bu yeni modellerin yeni Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Prosedure (WLTP) protokolüne göre tüketim ve emisyon salım değerlerine ulaşmış olmasının heyecanını yaşıyor.

Yeni Peugeot 508 Hybrid, 29 gram CO2/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken, tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan tanıyor. Ailenin station wagon versiyonu 508 SW Hybrid ise 30 gram CO2/km emisyon salım değerine ve 1,3 lt/100 km tüketim değerine ulaşırken, tamamen elektrikli sürüşte 54 km menzile imkan sunuyor.

Yeni şarj edilebilir hibrit ürün gamını genişletmeye devam eden Peugeot, 225 HP/165 kW’a eşdeğer güç üreten ve yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni versiyon ile hibrit pazarının en düşük CO2 emisyon salım değerine imza atarken enerji geçiş sürecine büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Bu doğrultuda Peugeot, içten yanmalı motora sahip bir otomobil ve şarj edilebilir hibrit bir otomobil arasında eşdeğer bir sahip olma maliyeti ve kullanım sunmayı hedefliyor.

Bu yenilikçi motor seçeneğiyle Fransa'da sene başından bu yana satış adetleriyle segmentine öncülük eden Peugeot 508, liderliğini daha da güçlendirecek.

Yüksek verimlilik seviyesiyle Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid

Yeni Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW modellerinde kullanılan hibrit motor, daha hassas ve keyifli bir sürüş sunmak üzere tasarlandı. Yeni modeller, 180 HP (132 kW) gücündeki PureTech benzinli motor ile 110 HP (80 kW) elektrik motoru bir arada kullanarak 225 HP (165 kW) toplam sistem gücünü kullanıma sunuyor.

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Her iki model de hibrit pazarının en yüksek verimlilik seviyesi ve WLTP normuna göre 29 gram C02/km emisyon salım değeriyle işletme maliyetlerini optimize ediyor.

Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid modellerinde, BlueHDi 130 EAT8 motor ve şarj edilebilir hibrit versiyon arasında sahip olma ve kullanım maliyetleri eş değer (vergilere bağlı olarak). Şirketler için bu maliyet, yüzde 65 hibrit sürüş ve yüzde 35 tamamen elektrikli sürüş oranıyla yılda 30 bin km üzerinden hesaplanıyor.

Bireysel kullanıcılarda ise yüzde 50 hibrit ve yüzde 50 tamamen elektrikli olmak üzere yılda 15 bin km üzerinden hesaplanıyor. 11.8kWh kapasiteli batarya WLTP normuna göre sedanda 54 km (1) ve SW versiyonunda 52 km tamamen elektrikli sürüş menzili sunuyor. Wallbox'ta şarj 1 saat 45 dakikadan az sürerken, isteğe bağlı olarak 6,6 kW, 32A şarj imkanı da sunuluyor.

EMP2 (Verimli Modüler Platform) platform sayesinde güç aktarma organlarının yanı sıra bataryalar da alandan taviz vermeden yerleştirildi. Kabin içi yaşam alanı kadar bagaj hacmi de (Peugeot 508 için 487 litre ve Peugeot 508 SW için 530 litre) içten yanmalı motorla farklılık göstermiyor.

3 farklı donanım paketiyle sunuluyor

Yeni Peugeot 508 Hybrid ve Peugeot 508 SW Hybrid, orta seviyede bir donanım paketi olan Allure ve Allure Business, daha dinamik bir karakter sergileyen GT Line ve yeni standart Alcantara Greval Grey döşemeleriyle ürün gamının tepe noktasını oluşturan GT olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle sunuluyor.

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Özgür, heyecan verici ve daha verimli bir mobilite vizyonuyla hareket eden Peugeot, bunun somut bir kanıtı olarak 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid, 3008 Hybrid ve 3008 Hybrid4 gibi ürünlerle zengin bir şarj edilebilir hibrit ürün gamı sunuyor.

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