Ekonomi Mahşerin 4 atlısına soruşturma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mahşerin 4 atlısına soruşturma

Rekabet Kurumu; birlikte hareket ederek, kar marjı ve fiyat belirlemesi yapan BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas hakkında soruşturma açılacak.
BP, OPET, Petrol Ofisi ve Shell&Turcas hakkında soruşturma açılacak.

Soruşturma kapsamında bu şirketlerin Genel Merkezleri’nde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıt fiyatlarında yüksek artışlar yapmaları ve bayi karlarında sıklıkla düşüş yönünde attıkları adımlar nedeniyle sektörde “Mahşerin 4 atlısı” şeklinde nitelendirilen BP, OPET, PO ve Shell&Turcas’a 4054 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi işletildi.

PETDER’DE ÖRGÜTLÜLER

Sektör temsilcileri, söz konusu şirketlerin Petrol Sanayi Derneği (PETDER) üyesi olduklarını belirtti. Temsilciler ayrıca, EPDK tarafından, bayi karlarında %40-60 oranlarının korunmasını içeren 5 maddelik bir taslağın hazırlandığını ancak, PETDER’in bu tasarıyı engelledini de iddia etti.

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