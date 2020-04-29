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Ekonomi Makina Kimya Endüstrisi hurda satışı yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Makina Kimya Endüstrisi hurda satışı yapacak

Makina Kimya Endüstrisi hurda satışı yapacak

Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmesi Müdürlüğü, muhtelif araç parçaları ve hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası muhtelif araç ve hurda malzemeler, bulundukları kurum-kuruluşların depo ve sahalarından teslim edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak satışa sunulacak.

Bu malzemeler arasında, araç, iş makinesi parçaları, paslanmaz, halat, tezgah, elektrik motorları, alüminyum ve demir çelik hurdaları, pvc-plastik, elektrik/elektronik, kağıt, demir çelik talaşı, mazot, motosiklet hurdaları gibi çok sayıda parça yer alıyor.

  • Söz konusu hurdalara yönelik ihaleler, 5, 12 ve 20 Mayıs'ta Ankara'daki kurum merkezinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü ile Kırıkkale, İzmir/Aliağa ve İzmit/Seymen MKE hurda müdürlüklerinden temin edilebilecek.

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