Ekonomi Makineler dünyaya Sivastan gidecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Makineler dünyaya Sivas’tan gidecek

Takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından Tezmaksan, Sivas’ta 15 milyon avro yatırımla fabrika kuruyor. İlk etapta 70 kişinin istihdam edileceği fabrikada robotlu otomasyon sistemleriyle CNC tezgah üretilerek ihraç edilecek.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Makineler dünyaya Sivas’tan gidecek
Takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin birinci Avrupa’nın ise ikinci büyük şirketi olan Tekmazsan’ın, Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasının temeli atıldı.

Üretimin ve ihracatın artması, ekonomide çarkların dönmesi için devreye alınan cazibe merkezleri bünyesinde yer alan iller yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bunun son örneğini ise, 40 yıldır Türkiye sanayisine hizmet veren Tezmaksan gerçekleştirdi. Takım tezgahları sektöründe Türkiye’nin birinci Avrupa’nın ise ikinci büyük şirketi olan Tekmazsan’ın, Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasının temeli atıldı. Fabrikada robotlu otomasyon ile CNC tezgahları üretilerek dünyaya ihraç edilecek.

YENİ PAZARLARA AÇILACAĞIZ

Yatırımın detaylarını paylaşan Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, memleketi Sivas’a yatırım yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. “Sivas’a bir borcumuz vardı ve herkese örnek olmalıydık” diyen Aydoğdu şöyle devam etti:

Hakan Aydoğdu, Sivas’taki fabrikada Türkiye’de bulunmayan CNC modellerini de üreteceklerini ifade etti.
Hakan Aydoğdu, Sivas’taki fabrikada Türkiye’de bulunmayan CNC modellerini de üreteceklerini ifade etti.
  • “Sanayinin Marmara Bölgesi’nde sıkışıp kalmasından dolayı ‘yeni fabrikamız neden Sivas'ta olmasın’ diye düşündük. Bunu da dört yıl önce dillendirmeye başlamıştık. Sonuçta fabrika yatırımımızı şehrimizde hayata geçirdik. Yeni tesisimizde kısa vadede robotlu otomasyon sistemleriyle CNC tezgah üreteceğiz. Bu sayede yeni pazarlara açılacağız. 15 milyon avro yatırım ve 30 milyon liralık fabrika inşası bedeliyle temelini attığımız fabrikamızın inşasını, Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 53 dönüm arazi üzerine gerçekleştireceğiz. Tesisin yıl sonunda devreye girmesini bekliyoruz.”

HEDEF YILDA 10 MİLYON AVRO İHRACAT

Hakan Aydoğdu, Sivas’taki fabrikada Türkiye’de bulunmayan CNC modellerini de üreteceklerini ifade etti. Üretim sürecini ‘sıfır insan müdahalesi’ ile gerçekleştireceklerini de anlatan Aydoğdu, “Fabrikamız açıldığında başlangıçta 70 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. İlerleyen dönemlerde bu sayıyı 150’ye çıkaracağız. Bu fabrikadan ilk etapta 10 milyon avro ihracat yapacağız” diye konuştu. Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu da 40 yıl önce ayrıldıkları Sivas’a yatırım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aydoğdu, “Benim gibi eski toprakların dirayetine ve inadına, genç nesillerin enerjisi ve kuvveti eklenince hayalimiz gerçek oldu” dedi.

YATIRIMCILARDAN YOĞUN TALEP VAR

  • Sivas Valisi Salih Ayhan, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin Sivas’ın geleceğini belirleyen bir yatırım ve üretim üssüne döndüğünü söyledi. Ayhan, bölgenin yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “Robotik teknoloji başta olmak üzere temel makine ve tezgahlarının üretimini gerçekleştiren Tezmaksan, deyim yerindeyse fabrika kuran bir fabrika olacak. Firmamızın bu fabrika ile Avrupa liginde de çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
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