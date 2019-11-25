“Mali kârlar azaldı, genel giderler önem kazandı”

2019 yılı içinde sektörde yatırım gelirleri ve faaliyetlerindeki büyüme oranları hakkında konuşan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Sektördeki diğer sigorta şirketleri içerisinde 2019 yıl sonu hedefimiz olan 1.3 milyar liraya hızla yaklaşıyoruz ve şimdiden 1 milyar sınırını geçtik. Quick Sigorta’nın 6 aylık üretim sonuçları 610 milyon lira brüt yazılan prim, 440 milyon lira net yazılan prim ve 392 milyon lira net kazanılan prim olarak gerçekleşti. Quick’in faaliyetlerinde meydana gelen büyüme, bilanço artışına da yansıdı. Şirketin bilanço büyüklüğü 1.2 milyar liraya ulaştı. Yatırım portföyü 816 milyon lira seviyesine gelen Quick Sigorta’nın kredi kartı alacakları ise 220 milyon lira seviyesinde oluştu. Kârlı büyümesini sürdüren Quick Sigorta, oluşturduğu kârı şirkette tutarak öz kaynaklarını büyütmeye devam etti” dedi.

Ahmet Yaşar

“YILLIK TASARRUF 50 MİLYON LİRA”

392 milyon lira net kazanılan primle karşılaştırıldığında Quick Sigorta’nın OPEX rasyosunun %6.8’i aşmadığını dile getiren Ahmet Yaşar, “Söz konusu rasyo sektörde %15 seviyelerinde seyrediyor. Sektör liderlerinin ortalamaları bile %12 ile %13 seviyelerinde rasyo gösteriyor. Quick Sigorta’nın yeni ve büyümekte olan bir şirket olarak OPEX rasyosunu kontrol ettiği seviye, yıllık yaklaşık 50 milyon liralık tasarruf anlamına geliyor. Şirketimizin yatırım gelirleri sektör ortalamalarına ulaşmış vaziyette. Quick Sigorta Haziran 2019 itibarıyla 2 yıla ulaşan faaliyet dönemi sonucunda; nakit yatırım portföyünü 709 milyon liraya, yatırım amaçlı gayrimenkul portföyünü ise 107 milyon liraya ulaştırdı. Şirket olarak yatırım portföyümüzü başarılı ve kontrollü bir şekilde büyütmeye devam ederken, bu büyümenin etkilerini finansal sonuçlarda da görmeye başladık. 76 milyon lira seviyesinde gerçekleşen 6 aylık yatırım gelirleri sayesinde Quick Sigorta’nın yatırım gelirlerinin, net kazanılan prime oranı %19.5 olarak oluştu. Sigorta sektöründe yıllardır fon biriktiren şirketlerin ortalama %24 seviyelerinde gerçekleşen söz konusu oranına çok yaklaşan Quick Sigorta, bu açığı kısa sürede kapatacağını kanıtlamış oldu” diye konuştu.

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Quick Sigorta olarak düşen faiz oranlarına en hazırlıklı şirket olarak sektörde ön plana çıktıklarını söyleyen Yaşar, “Quick Sigorta’nın sektördeki diğer sigorta şirketlerinden ayrıştığı nokta yüksek yatırım gelirleri değil, düşük faaliyet giderleri oluyor. Bu bakımdan incelediğimizde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyon ve faizdeki düşüş trendine en hazır şirket olarak Quick Sigorta görünüyor. Sektörde faaliyette bulunan şirketler düşük verimliliklerini yüksek yatırım gelirleriyle kapatabiliyorlar. Ancak faizlerdeki düşüşle yatırım gelirlerinde alçalmalar yaşandığında sigorta sektöründeki kârlılığın erimesi kaçınılmaz olacak. Quick Sigorta olarak şimdiden sektörü uyarmak gereğini hissediyoruz” dedi.