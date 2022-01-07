Ekonomi Mardinde üretilen kobalt dünyaya satılıyor Dünya üretiminin yüzde 2sin tek başına gerçekleştiriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mardin’de üretilen kobalt dünyaya satılıyor: Dünya üretiminin yüzde 2'sin tek başına gerçekleştiriyor

Eti Bakır A.Ş.’nin Kastamonu Küre işletmesindeki bakır üretiminin yan ürünü olan pirit konsantresi, Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde yeniden üretime dahil ediliyor. Bu sayede geri kazanılan kobalt ise 10’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
​Mardin’de üretilen kobalt dünyaya satılıyor: Dünya üretiminin yüzde 2sin tek başına gerçekleştiriyor
Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri

Eti Bakır A.Ş. tarafından bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, kobaltın dünyadaki üretiminin yüzde 2’sini tek başına gerçekleştiriyor.

Pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın ilk ve tek tesisi olan Mazıdağı’nda, 2022 yılında 2 bin 500 ton kobalt üretimi hedefleniyor. Kobaltın, teknoloji yoğun sektörlerde pil, batarya ve katalizör yapımında ve seramik sektörüne özel boyaların üretiminde kullanılan bir malzeme olduğunu dile getiren Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’nin Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Üretimin yüzde 90’ından fazlasını, Amerika, İngiltere, İspanya ve Çin gibi 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

Emre Kayışoğlu
Emre Kayışoğlu

TÜRKİYE’NİN İLK ENTEGRE GÜBRE TESİSİ

Mazıdağı’nda aynı zamanda Türkiye’nin ilk entegre gübre tesisinin bulunduğunu belirten Emre Kayışoğlu, “Burada ayrı bir üretim sürecine tabi tuttuğumuz pirit konsantresinden kobalt, demir konsantresi, sülfürik asit gibi yan ürünlere dönüştürüyoruz. Sülfürik asit gübre üretiminde kullanırken, kobaltı da geri kazanıp dünyaya satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yılda 7,5 milyon ton gübre üretimi yapıldığını aktaran Kayışoğlu, bunun 1 milyon tonunu kendilerinin ürettiğini aktardı. 2022 yılında iki farklı türde toplamda 500 bin ton gübre üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Kayışoğlu, “Gübreyi ithale oranla yüzde 20 daha ucuza sağlıyoruz” diye konuştu.

DEMİRYOLU KARBON AYAK İZİNİ AZALTACAK

Kobaltın geri kazanılması için Eti Bakır’ın Küre işletmesindeki üretimin yan ürünü olan pirit, Küre’den Çankırı-Kurşunlu’ya karayoluyla taşınıyor. Oradan demiryolu ile Diyarbakır’a, Diyarbakır’dan da yine karayoluyla tesislere getiriliyor.

Eti Bakır’ın son yatırımıyla birlikte, demiryolu Diyarbakır’dan fabrikaya kadar uzatıldı. Bu sayede Küre’nin piriti bin 200 kilometrelik demiryoluyla Çankırı’dan Mardin Mazıdağı’na kadar taşınabilecek. Böylece karbon ayak izi de azaltılacak.

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