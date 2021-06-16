​Marka Konseyi ile hedef kaliteli ihracat: Katma değer artışı sağlanacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla TİM Marka Konseyi’ni kurdu. TİM Marka Konseyi çatısı altında markaları uluslararası arenada güçlendireceklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız” dedi. TİM Marka Konseyi Başkanlığı’na Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu seçildi. Düzenlenen tanıtım toplantısına Orakçıoğlu’nun yanı sıra, Tahsin Öztiryaki, Zeynep Bodur Okyay, Ahmet Nazif Zorlu, Sema Güral Sürmeli, Murat Kolbaşı, Fatih Konukoğlu, Mustafa Kamar’ın da aralarında bulunduğu Marka Konsey üyeleri katıldı.

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EĞER MARKAYSANIZ HER KRİZİ AŞARSINIZ

TİM Başkanı Gülle, toplantıdaki konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin, başlı başına güçlü bir marka olduğunu vurgularken, “Bizler bu güçlü markayı hep birlikte daha da yükseltmek ve tüm dünya ile rekabet ederken markalı ihracatımızı artırmak için TİM Marka Konseyi’ni hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Uluslararası ticarette markalaşmanın öne çıktığını aktaran Gülle, “Eğer markaysanız sektörünüz istediği kadar kırılgan olsun, her krizin üstesinden gelebilirsiniz” diye konuştu.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÖNÜLLÜ ELÇİ OLUYOR

Türkiye’de eğitim alan 200 bini aşkın uluslararası öğrenciyi ve 150 bini aşkın Türkiye mezununu, gönüllü birer marka elçisine dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade eden İsmail Gülle, hedef pazarlara yönelik faaliyetleri artıracaklarını söyledi. Markalaşma konusunda her bakış açısına değer verdiklerini dile getiren Gülle, “Markalarımızı uluslararası arenada güçlendireceğiz. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE BÜYÜK FIRSATLAR VAR

TİM Marka Konseyi Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, en kısa zamanda TİM sekretaryasıyla birlikte bir arama toplantısı yapmayı ve bu arama toplantısı sonucu bir yol haritası belirlemeyi amaçladıklarını kaydetti. Orakçıoğlu, “Bunu projelendirmek ve en kısa zamanda uygulamaya geçirmek niyetindeyiz. Dünyada heyecanını yitirmiş markaların yerine Türk markalarını nasıl pozisyonlayabiliriz? Bunlar için önümüzdeki dönemlerde çok büyük fırsatlar var” dedi.

MARKA ENDEKSİNDE 5 BASAMAK YÜKSELDİK

İhracatta yükselişin markalaşmaktan geçtiğini söyleyen İsmail Gülle, marka değerleme kuruluşu Brand Finance’ın, Küresel İnovasyon Endeksi 2020 sonuçlarına göre, Türkiye’nin küresel marka değeri göstergesinde 49. sıradan 44. sıraya yükseldiğini belirtti. Gülle, “Firmalarımız markaya önem verdikçe ve markaya yatırım yaptıkça küresel endekslerde çok daha yukarılara tırmanacağız” dedi. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality ile ilgili de bilgiler paylaşan Gülle, “Turquality firmalarının, ortalama 78 ülkeye ihracat yaptığını görüyoruz” ifadesini kullandı.

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5 ANA HEDEF