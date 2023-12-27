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Ekonomi

Markalaşan küresel pazara tutunuyor

Yoğun rekabet ortamında markalaşma sürecini başarılı şekilde tamamlayan firmalar, küresel pazarda kazançlarını katlıyor. Şirketler, sadece markanın adını satarak bile farklı pazarlara açılabiliyor. Bu markalaşma süreci, işletmeleri ihracatta daha kalıcı hale getiriyor.

Burak Karaca
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:42 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Birçok firmanın aynı ürünü ürettiği günümüzde inovasyon ve markalaşma, işletmelerin öne çıkmasında başrol oynuyor. Güçlü bir marka oluşturarak piyasada tutunmayı başaran firmalar, hem yüksek kâr hem de yüksek satış imkanına kavuşuyor. Başarılı markalaşma operasyonu sayesinde firmalar, sadece markanın adını satarak bile pazar kazanabiliyor. Özellikle e-ticaretin bu boyutta geliştiği günümüzde yurt dışı pazarına kısa sürede açılmayı başaran KOBİ’ler, ürünlerini oluşturdukları markalar altında çeşitlilik de sunarak sadece üretim yapmakla kalmıyor bir adım daha öne çıkıyor. Marka ile özdeşleşen firmalar ihracat pazarını hızla çeşitlendirirken, küresel pazarda

kalıcı hale geliyor.

PAZAR KONTROLÜ İMKANI

Markalaşmanın sağladığı faydalardan en önemlisi tanıtım olarak nitelendirilebilir. Marka bağımlılığını yakalayan işletmeler, satışların artırılması için daha az masraf yapıyor ve daha fazla satış yapabiliyor. Markalar, aynı zamanda yeni geliştirdiği ürünlerini piyasada daha kolay tanıtabiliyor. Söz konusu operasyonların bir diğer getirisi ise pazar kontrolü. Bir marka müşteriler tarafından tanınır hale geldikten ve bağımlılık oluştuktan sonra şirket o markanın altında üretilen ürünlerin pazar payı konusunda ciddi bir başarı elde edebiliyor. Ürünün imajı korunabilirse uzun yıllar düzenli satışlar firmalara kâr getiriyor.

FİYATLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLIYOR

Markalaşma, firmalara fiyatlama özgürlüğü imkanı da sağlıyor. Markanın tanınmasıyla birlikte, fiyatlama özgürlüğüne kavuşan şirketler, bu sayede gelirlerini katlıyor. Firmalar, kendi ürününe diğer markalardan fazla bir fiyat belirlese dahi marka bağımlılığını başarılı bir şekilde oluşturduğu için satışlarda azalma yaşamıyor.

Desteğiniz KOSGEB’den

KOBİ’lerin markalaşmasına yönelik devlet destekleri de dikkat çekiyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelerin markalaşması için 100 bin liraya kadar karşılıksız hibe desteği sağlıyor. Bu sayede, işletmelerin rekabet gücünün artması ve daha büyük bir kitleye ulaşması hedefleniyor. KOSGEB hibe desteği programına başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuruda, işletmenin KOBİ olduğunu ve dijitalleşme/markalaşma hedefleri doğrultusunda bir proje hazırladığını belirten belgelerin yanı sıra, proje hedefleri ve bütçesi hakkında detaylı bir rapor hazırlanması gerekiyor.




#KOBİ
#KOSGEB
#Ekonomi
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