‘Mavi bayrak’ta zirveye koşuyoruz

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrakta İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü sırada yer alan Türkiye'de, her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayısı artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinde 2018'de 459, 2019'da 463 mavi bayrağın dalgalandığı Türkiye sahillerinde, bu sayı 2020'de 486'ya, geçen yıl 519'a, bu yıl da 531'e yükseldi.

Abdulkadir Ateş.

ANTALYA İLK SIRADA

İller bazında ise en fazla mavi bayrak 229 ile Antalya'da dalgalanıyor. Antalya'yı 111 mavi bayrak ile Muğla, 66 mavi bayrakla İzmir takip ediyor. Aydın'da 36, Balıkesir'de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'nde 7, Bartın'da 3, Kırklareli, Sakarya ve Ordu'da 2'şer, Van'da ise 1 mavi bayraklı plaj bulunuyor. Mavi bayrakta 621 plajla İspanya'nın birinci, 581 plajla Yunanistan'ın ikinci sırada yer aldığı listede üçüncü sırada bulunan Türkiye'nin, zirveye yerleşmesi için kamu ve özel kuruluşlarca etkin bir mücadele yürütülüyor.

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SAYIYI ARTIRACAĞIZ

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin yıllar içinde mavi bayraklı tesisler, plajlar konusunda ciddi gelişme kaydettiğini söyledi. 30 yıl önce Türkiye'de mavi bayraklı hiç plaj bulunmadığına dikkat çeken Ateş, "Türkiye bugün mavi bayraklı plaj konusunda İspanya ve Yunanistan ile yarışıyor. Önemli çalışmalarla önce ikinciliği ve ardından birinciliği almayı hedefliyoruz. Van Gölü'nden, Edirne ve Karadeniz kıyılarına kadar bayrak sayımızı artırmak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.