Medicana’dan yeni sağlık yatırımı

Ülkemize yaptığı dev yatırımlarla Türkiye’ye dünya çapında hastaneler kazandıran, sağlık sektörünün köklü markası Medicana, yeni hastanesi Medicana Zincirlikuyu’yu hizmete açtı. Ülkemizin 7 şehrindeki hastaneleri ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetleriyle her yıl milyonlarca kişinin hayatına dokunan Medicana; şimdi 30 yılı aşan sağlık geleneğini, iki kıtanın buluşma noktası, İstanbul’un merkezi Zincirlikuyu’ya taşıdı. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya; “Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında önemli bir sağlık merkezi haline gelecek bir hastaneyi sektörümüze kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Avrupa’daki projelerle ilgili de bilgi veren Özkaya, şu ifadeleri kullandı: “İngiltere’de hizmet veren bir hastaneyi devraldık, yine İngiltere’de farklı bölgelerde açacağımız yeni hastanelerimizle sağlık hizmeti vereceğiz. Diğer yatırımlarımız ise Almanya’da olacak. Sonrasında Romanya ve Macaristan ile devam edeceğiz. Bu projelerimizi 2026’ya kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”