Ekonomi Mega projeler depreme dayanıklı
DÜNYA EKONOMİSİ

Mega projeler depreme dayanıklı

Beklenen İstanbul depreminde yollar yıkılacak, ulaşım sağlanamayacak iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakan Cahit Turhan, mega projelerin depreme dayanıklı inşa edildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Turhan: Mega projelerin depreme dayanıklı inşa edildi
Cahit Turhan: Mega projelerin depreme dayanıklı inşa edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, son dönemde Manisa, Ankara ve Elazığ'daki depremlerin ardından gündeme gelen yol, köprü ve tüneller gibi büyük projelerin depreme dayanıklılık durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin mega projelerinin büyük depremlere karşı dayanıklı inşa edildiğini kaydeden Bakan Turhan, “Türkiye'nin deprem kuşağında olması nedeniyle inşa edilen yol, köprü ve tüneller deprem faktörü de ön planda tutularak yapılıyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri sismik olarak güçlendirildi. Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi 'mega projeler' de depremin yanı sıra şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı” bilgisini verdi. Turhan, Marmara Denizi'nin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi projelerin de İstanbul'da yaşanabilecek muhtemel depremde en güvenli yerlerden biri olacak şekilde yapıldığına işaret etti.

Tsunami bile düşünüldü

  • Turhan, konuşmasında iki tüp geçitte sismik hareketleri algılayan izleme sistemlerinin yanı sıra, Kandilli Erken Uyarı Sistemi ile bağlantılı Tren Merkezi Kontrol Sisteminin de inşa edildiğini dile getirdi. Turhan, Marmaray Tüneli'nin, bugüne kadar dünya üzerinde inşa edilen en derin su altı tüneli olması ve aktif bir jeolojik fay hattına yakınlığı nedeniyle depreme dayanıklılık bakımından son derece katı ölçütler gözetilerek tasarlandığını, tsunami dalgalarına karşı istasyonların giriş yapılarının 1,5 metre yükseltildiğini de vurguladı.

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