Mehmetçik 'Mavzer' ile avlayacak

Pro Mavzer’in hafif seri, mobil şekilde kullanılabilecek uzaktan komutalı silah sistemi olduğunu ifade eden Eldoğan, "Asker yeni bir üs bölgesine intikal ederken, yanında kendi piyade tüfeğini uzaktan komutalı sisteme entegre edebilecek. Böylelikle o bölgede daha yeni intikal etmişken kendisini hedef halinden uzaklaştıracak. Bu sistemde asker hem tehlikeyi görebilecek, araziyi görebilecek kamera ile fakat bunu kendisini güvene aldığı bir bölgeden komuta edebilecek ve keskin bir şekilde hedefleri vurabilecek. Pro Mavzer sistemi, muharebe alanında askerin sırtında taşıya bildiği, maksimum 10-15 gram ağırlığında olan ve kendi piyade tüfeğini de entegre edebileceği uzaktan komutalı bir silah sistemidir. Muharebe alanında askerimizin can güvenliğini maksimum derecede garanti altına alabileceği bir silah sistemidir" dedi.

Pan Tilt sistemleri yerlileştirildi