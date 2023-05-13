Memur maaşı 22 bin lirayı böyle bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, ''Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir'' ifadelerini kullandı. Memurlara maaş müjdesi de veren Erdoğan, ''En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak'' açıklamasında bulundu.