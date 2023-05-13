Memur maaşı 22 bin lirayı böyle bulacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün verdiği, memurlara zam müjdesi üzerinde çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni formüller üzerinde çalışırken Hazine ve Maliye Bakanlığı kanadı da bir maliyet hesaplaması yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle maaşlara yapılan zammın emekli maaşlarına yansıyacağının altını çizdi. Bu kapsamda memur maaşlarına verilecek zam, emeklilik ücretine yansıması olmayan ek ödemeler üzerinden maaşlara yansıtılmayacak. Yeni zamlar taban aylığın yükseltilmesi ve yan ödemeler üzerinden memurun maaş bordrosunda yer alacak. Memur maaşlarında yapılan iyileştirmeler sonunda rakam 22 bine ulaşmamış olursa da seyyanen zam yapılarak 22 bin liralık maaş hesaplara yatacak. Verilen zammın tamamı emeklilik maaşlarına da yansımış olacak.
REFAH PAYIYLA 22 BİNİ BULACAK
Emeklilik aylıklarına 22 bin liralık ücretin yansıması için memur maaş kalemleri üzerinde bulunan gösterge aylığı, taban aylık, ek gösterge aylığı ve yan ödemelere zam yapılacak. Örneğin en düşük memur maaşı 15 bin liraya yükseltilecek ardından buna yüzdelik oranda refah payı verilecek. Hala maaş 22 bin liraya ulaşmadı ise bunun üzerine yeniden memur maaşları için seyyanen zam yapılacak.
YENİ ZAM EK ÖDEME OLARAK GÖZÜKMEYECEK
Yaklaşık iki katına çıkacak olan memur maaşlarının emeklilik aylıklarına yansıması için de çalışmalar yapılıyor. Ek ödeme olarak gösterildiğinde emeklilik aylıklarına yansımayan zam farklı yollar ile memurun cebine aktarılacak. Yapılacak zam sayesinde memurların maaşını etkileyen ana maaş kalemlerinde yapılacak oynamalar ve refah payı etkili olacak. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak ve aynı zamanda emeklilik aylıklarına yansıyacak.
BÜTÇEDE EN ÖNEMLİ PAY MEMURLARIN OLACAK
2022 yılında toplam bütçenin yüzde 21,3’ü memurlara ayrılarak bir rekor kırılmıştı. 2023 yılının Temmuz ayında yapılması planlanan zam ile birlikte bütçede memur maaşları yeni bir rekor kıracak ve bütçedeki payı yüzde 30 seviyelerine ulaşacak. Geçtiğimiz yıl bütçeden aslan payını Milli Eğitim Bakanlığı alırken ikinci sırada Sağlık Bakanlığı ve üçüncü sırada Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor. Bu yıl da yapılan yeni öğretmen atamaları ile en büyük payın Milli Eğitim’de kalması bekleniyor.