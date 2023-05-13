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Ekonomi

Memur maaşı 22 bin lirayı böyle bulacak

Memur maaşlarına yapılacak zamların formülü belirginleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği 22 bin liralık en düşük memur maaşında taban maaşlar 15 bin liraya yükseltilirken, yetmeyen noktada refah payı devreye girecek. Bu şekilde 22 bine ulaşmayan maaşlara ise seyyanen zam yapılacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün verdiği, memurlara zam müjdesi üzerinde çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni formüller üzerinde çalışırken Hazine ve Maliye Bakanlığı kanadı da bir maliyet hesaplaması yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle maaşlara yapılan zammın emekli maaşlarına yansıyacağının altını çizdi. Bu kapsamda memur maaşlarına verilecek zam, emeklilik ücretine yansıması olmayan ek ödemeler üzerinden maaşlara yansıtılmayacak. Yeni zamlar taban aylığın yükseltilmesi ve yan ödemeler üzerinden memurun maaş bordrosunda yer alacak. Memur maaşlarında yapılan iyileştirmeler sonunda rakam 22 bine ulaşmamış olursa da seyyanen zam yapılarak 22 bin liralık maaş hesaplara yatacak. Verilen zammın tamamı emeklilik maaşlarına da yansımış olacak.

REFAH PAYIYLA 22 BİNİ BULACAK

Emeklilik aylıklarına 22 bin liralık ücretin yansıması için memur maaş kalemleri üzerinde bulunan gösterge aylığı, taban aylık, ek gösterge aylığı ve yan ödemelere zam yapılacak. Örneğin en düşük memur maaşı 15 bin liraya yükseltilecek ardından buna yüzdelik oranda refah payı verilecek. Hala maaş 22 bin liraya ulaşmadı ise bunun üzerine yeniden memur maaşları için seyyanen zam yapılacak.

YENİ ZAM EK ÖDEME OLARAK GÖZÜKMEYECEK

Yaklaşık iki katına çıkacak olan memur maaşlarının emeklilik aylıklarına yansıması için de çalışmalar yapılıyor. Ek ödeme olarak gösterildiğinde emeklilik aylıklarına yansımayan zam farklı yollar ile memurun cebine aktarılacak. Yapılacak zam sayesinde memurların maaşını etkileyen ana maaş kalemlerinde yapılacak oynamalar ve refah payı etkili olacak. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak ve aynı zamanda emeklilik aylıklarına yansıyacak.

BÜTÇEDE EN ÖNEMLİ PAY MEMURLARIN OLACAK

2022 yılında toplam bütçenin yüzde 21,3’ü memurlara ayrılarak bir rekor kırılmıştı. 2023 yılının Temmuz ayında yapılması planlanan zam ile birlikte bütçede memur maaşları yeni bir rekor kıracak ve bütçedeki payı yüzde 30 seviyelerine ulaşacak. Geçtiğimiz yıl bütçeden aslan payını Milli Eğitim Bakanlığı alırken ikinci sırada Sağlık Bakanlığı ve üçüncü sırada Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor. Bu yıl da yapılan yeni öğretmen atamaları ile en büyük payın Milli Eğitim’de kalması bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, ''Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir'' ifadelerini kullandı. Memurlara maaş müjdesi de veren Erdoğan, ''En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak'' açıklamasında bulundu.



#Memur maaşı
#Zam
#Recep Tayyip Erdoğan
#Refah payı
1 saat önce
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