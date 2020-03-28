Ekonomi Mercedes-Benz Türk üretime verdiği arayı uzattı
OTOMOTİV

Mercedes-Benz Türk üretime verdiği arayı 20 Nisan'a uzattı

Mercedes-Benz Türk üretime verdiği arayı uzattı

Mercedes-Benz Türk’ün Cocid-19’a karşı aldığı önlemler üretime verdiği arayı 20 Nisan'a uzattı.

Haber Merkezi DHA
Mercedes-Benz Türk fabrikası.
Mercedes-Benz Türk fabrikası.

Şirketten yapılan açıklamada, "Mercedes-Benz Türk olarak, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki önerileri doğrultusunda, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz.

Mevcut durumda; Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20.04.2020 tarihine kadar devam edecektir" denildi.

Acıklamaya göre; "Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk; küresel salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretimine devam ederek, ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecek."

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