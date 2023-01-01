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Ekonomi

Meriç Nehri Trakya’ya hayat verir

TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Meriç Nehri’nin suyunu Trakya Havzası ile buluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bölgede susuzluk nedeniyle ürün çeşitliliğinin düşük olduğunu vurgulayan Özcan, “Trakya Havzası’nı Meriç Nehri ile buluşturabilirsek, tarımda dünyaya nam salarız” dedi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye’nin en önemli tarım bölgelerinden biri olan Trakya havzası, Meriç Nehri’nin suyu ile hayat bulacak. Sulama ihtiyacı nedeniyle yalnızca buğday, arpa ve ayçiçeği gibi susuz tarım ürünlerinin ekiminin yapılabildiği bölge Meriç’in suyu ile buluşunca, ekim yapılabilen tarım ürünü sayısı, ürün rekoltesi ve biyoçeşitlilik artacak. Böylece bölgenin tarımsal hasılası ve tarım sanayisi de önemli ölçüde gelişecek. TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Meriç Nehri suyunu bölgeye ulaştıracak ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından fizibilite çalışması yapılan projeye ilişkin detayları anlattı.


FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI TAMAM

Bölgede sulu tarım için bugüne kadar talepler olduğunu fakat, cılız kaldığını belirten Mestan Özcan, “Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ), Meriç suyunun taşınması için fizibilite çalışması yaptı. Baraj ve depolama alanları planlandı. Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılabilecek bir proje. Bu projeyi hayata geçirebilirsek Tekirdağ’daki yüzde 4,5 olan sulama oranı yüzde 50’lere ulaşacak” ifadelerini kullandı.


İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK BİR BÖLGE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) projenin planlama safhasının yüzde 75’ini tamamladığını söyleyen Özcan, “Meriç suyu nerelerden geçirilebilir, nerelerde depolanabilir. Baraj ve sulama göletleri nerelere yapılabilir gibi konular üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki 5 yılda bölgemiz için hayati öneme sahip olan bu projenin hayata geçirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu. Trakya’nın geleceği için, bu toprakların suyla buluşması gerektiğini dile getiren Mestan Özcan, şöyle konuştu: “Birçok avantajımız var. 3 tane uluslararası liman, hızlı tren ve serbest ticaret bölgesi ile Avrupa’nın dibindeyiz. Denizler vasıtasıyla büyük bir hinterlantta ürün ihraç edebilme potansiyelimiz var. Limanlarımızdan tüm Orta Doğu’ya ve Avrupa’ya ürün sevkiyatı yapabilir, tarımda dünyaya nam salabiliriz. Tek ihtiyacımız, boşa akan suyu tarlaya getirmek” dedi.


EN BÜYÜK SORUN SUSUZLUK

Bölgedeki en büyük sorunun susuzluk olduğunu vurgulayan Özcan, “Yalnızca Tekirdağ’da toplam 4,5 milyon metrekare ekilen tarım arazisi var ve bu arazinin yalnızca yüzde 4,5’i sulanabilir durumda. Suya erişim olmadığından üretimi yapılan tarım ürünü sayımız da az” dedi. Topraktaki organik madde oranının da yüzde 1 seviyesinde olduğuna değinen Özcan, “Bu oranı artırmak için farklı tarım ürünlerinin ekilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.


Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor
Bakan Yumaklı: Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihtiyacı olan ülkelere 33 milyon tona yakın hububat gibi gıda ürünlerinin "Tahıl Koridoru" vesilesiyle ulaştırıldığını söyledi. Yumaklı, "Güçlü lider, güçlü Türkiye" vurgusunu boşuna yapmadıklarını belirterek; "Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin en önemli unsuru söylendiğinde onun mutlaka gerçekleşiyor olması. Elbette Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda biz de güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini bilerek bu düsturla hareket ediyoruz. Bu minvalde herkesin de bildiği ve artık kabul ettiği haliyle savunma sanayimiz kadar önemli tarımsal üretimi de önceliyoruz. Ana karargahımız da elbette illerimiz" ifadelerini kullandı.

#Meriç Nehri
#Trakya
#tarım
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