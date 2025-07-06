Merkez bankaları parasal gevşemeyi hızlandırdı

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs ve son olarak haziran aylarındaki toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek para politikasındaki sıkı duruşunu korudu. Haziran 2022'de yüzde 9 ile zirve yapan ABD enflasyonu, Mayıs 2025 Mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedildi.