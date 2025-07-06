Merkez bankaları parasal gevşemeyi hızlandırdı

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, yılın ilk yarısında dünyanın önemli merkez bankaları parasal genişlemeyi hızlandırdı. Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizinde 100'er baz puan, İngiltere 50 baz puan, Güney Kore 50 baz puan, Avustralya 50 baz puan, Yeni Zelanda ise 100 baz puan indirim yaptı.
Merkez bankaları enflasyonla mücadelelerini sürdürürken değişebilecek ticaret stratejileri başta olmak üzere küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle temkinli davranmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisi konumundaki ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyonist baskıları güçlendirebileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler diğer büyük ekonomilerin kararları üzerinde etkili oluyor.
AVRUPA, İNGİLTERE VE KORE DÜŞÜRDÜ
Yılın ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizinde 100'er baz puan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) 50 baz puan, Güney Kore Merkez Bankası 50 baz puan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) 50 baz puan, Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) 100 baz puan ve Türkiye Merkez Bankası (TCMB) 150 baz puan indirim yaptı.
JAPONYA ARTIRDI ABD ARA VERDİ
Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise yılın ilk yarısında 25 baz puan faiz artırımına giderken, dünyanın odağındaki ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk yarısında para politikasını değiştirmedi. Fed'in faiz indirim döngüsünü Tarife belirsizlikleri durdurdu. Yılın ilk 6 ayında politika faizi olan federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tuttu. Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.
ABD ENFLASYONU 9'DAN 2,4'E DÜŞÜRDÜ
- Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, faiz indirimlerine ara vermişti. Fed, mart, mayıs ve son olarak haziran aylarındaki toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek para politikasındaki sıkı duruşunu korudu. Haziran 2022'de yüzde 9 ile zirve yapan ABD enflasyonu, Mayıs 2025 Mayıs itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,4 olarak kaydedildi.
AB KREDİ MALİYETİNİ İNDİRMEYE ODAKLANDI
- ECB yılın ilk yarısında 3 temel politika faizini 100'er baz puan düşürerek parasal gevşemesini sürdüren büyük merkez bankaları arasında yer aldı. Yılbaşından bu yana düzenlenen 4 toplantıda 25'er baz puan indirime giden ECB, bölgedeki devam eden resesyon endişelerini baskılamak için parasal gevşeme tutumunu sürdürdü. ECB'nin odağında bölgedeki şirketlerin finansman maliyetlerini düşürmek var.