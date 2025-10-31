Merkez Bankası 3 ayda 7 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2025 yılı üçüncü çeyrek Küresel Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz–eylül döneminde 7 tonluk net altın alımı gerçekleştirdi. Bu sonuçla TCMB, 2025’in üçüncü çeyreğinde altın rezervlerini en fazla artıran üçüncü merkez bankası konumuna yükseldi.

TALEP %3 ARTTI REKOR KIRILDI

WGC’nin raporuna göre küresel altın talebi 2025’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1.313 tona yükseldi. Böylece altın talebinde çeyreklik bazda rekor kırıldı. Talebin ekonomik karşılığı 146 milyar dolar oldu. Büyüme, yatırım talebindeki artıştan kaynaklandı. Altın yatırım talebi üçüncü çeyrekte hızlanarak 537 tona yükseldi. Jeopolitik belirsizlikler ve dolardaki zayıflık altında yatırım eğilimini destekledi.

NET 220 TONLUK ARTIŞ YAŞANDI

Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde ise üçüncü çeyrekte net 220 tonluk artış yaşandı. WGC verilerine göre Kazakistan Merkez Bankası üçüncü çeyrekte 18 tonluk net alımla altın rezervlerini en çok artıran merkez bankası oldu. Kazakistan’ı 15 tonluk alımla Brezilya Merkez Bankası, ve 7 tonluk alımla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) takip etti.







