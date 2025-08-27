Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası sürecek

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecek. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacak.