Merkez Bankası Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

00:1331/10/2025, Cuma
TCMB, Papara’nın elektronik para faaliyet iznini iptal etti; kullanıcılar ve iş ortakları etkilenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para faaliyet izinlerini iptal etti. Karar, 30 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’ye verilen elektronik para faaliyet izninin iptal edildiğini duyurdu. Karar, 30 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Papara’nın 21 Nisan 2016 tarihinde alınan izin ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet gösterdiği hatırlatıldı.

Merkez Bankası, şirketin elektronik para ihraç etme ve bu alanda faaliyet yürütme yetkisinin, Kanun’un ilgili maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmesine karar verdi.

Bu kararın, Papara üzerinden yapılan elektronik para işlemlerini etkileyebileceği ve kullanıcılar ile iş ortakları için önemli bir gelişme olduğu belirtiliyor.



