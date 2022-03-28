Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu

* İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.<br><br>* Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

* Merkez Bankası, YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek.<br><br>* Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.<br><br>* YUVAM hesaplarına işleyecek faizkâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?<br><br>* Gurbetçi, dövizlerini bir bankada açtıracağı YUVAM hesabımda TL'ye dönüştürecek.<br><br>* Bu dövizler banka tarafından Merkez Bankası'na aktarılacak.<br><br>* Merkez Bankası bu dövizleri dönüşüm kuru üzerinden satın alıp karşılığı TL'yi bankaya aktaracak.<br><br>* YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

Vade sonunda, hesap sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olacak. Katılma hesaplarında katılım bankacılığı esasları geçerli olacak. Vade sonu kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile Merkez Bankasınca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankasınca ödenecek.

MB'NİN BELİRLEDİĞİ KUR BAZ ALINACAK<br><br><br>Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine de vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Vade sonu kurunda, YUVAM hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Merkez Bankası, YUVAM hesap sahiplerine kur koruması sağlarken, hesapların vadelerine göre değişen oranlarda getiri de sağlanabilecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz kâr payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası tarafından verilecek ilave getiri toplamı kıyaslanarak, yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacak. YUVAM hesapları 3,6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda teşvikten faydalanılamayacak.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bu tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmek isteyen vatandaşlara her koşulda kazanımlarını koruyacağı bir tasarruf yapısı oluşturulması ve söz konusu tasarrufların Türkiye ekonomisine kazandırılarak ekonomik büyüme ve ödemeler dengesine katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.<br>

Gurbetçilere 'YUVAM' hesabı: Detayları belli oldu, işte madde madde ayrıntılar

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının döviz birikimleri de kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi. Merkez Bankası tebliğine göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden TL'ye çevrilerek YUVAM hesabı açılacak. Dövizlerini 'YUVAM hesabı' ile TL'ye dönüştürenler teşviklerden yararlanabilecek. Peki tam olarak YUVAM hesabı nedir, YUVAM hesabı ne demek? YUVAM hesabı nasıl olacak? İşte YUVAM hesabı ile ilgili tüm detaylar...



