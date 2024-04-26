Merkez faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50'de sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Geçen ay yapılan toplantıda politika faizi sürpriz bir kararla 500 baz puan artırılmıştı. Merkez Bankası'nın karar metninde mart ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtildi.

ENFLASYONİST BASKILAR CANLI

Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergelerin yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu aktarıldı.

İLAVE ARTIŞA AÇIK KAPI

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip ettiğine dikkat çekilen duyuruda, "Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı dile getirildi. Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında tesis edileceği kaydedildi. Para Politikası Kurulu'nun, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajı yinelendi.

TL mevduatı destekleyecek yeni adım

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışın desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı olacak. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı da politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi. Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.







