Merkez'den beklenti güçlü faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların ve özellikle iş dünyasının merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak. Temmuzda faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e düşüren Para Politikası Kurulu (PPK), ağustos ayını ise toplantı yapmadan geçirmişti. Yeni Şafak'a konuşan iş dünyası temsilcileri; Merkez Bankası'ndan üreticiye ve vatandaşa nefes aldıracak güçlü bir faiz indirimi istiyor.





FİRMALARIN DAYANMA GÜCÜ KALMADI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, finansmanın pahalı kalması sebebiyle firmaların son 2 yılda büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Gültepe, "Sanayi tarafında çarklar eskisi gibi dönmüyor. Böylesi zor dönemlerde firmalar için uygun koşullarda finansmana erişim daha fazla önem kazanıyor. Firmalarımız iki yıldır yüzde 45-50 faizle borçlanarak bugünlere kadar geldi. Ama artık birçok firmanın dayanma gücü kalmadı. Dolayısıyla Merkez'in faiz indirimlerinde artık çok daha cesur davranması gerekiyor. Ağustos ayı itibarıyla politika faiziyle enflasyon arasında 11 puanlık fark var. Aradaki fark hızla makul seviyelere indirilmelidir" açıklamasında bulundu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ise Merkez Bankası'nın 200-250 baz puan civarında kontrollü bir faiz indirimi yapmasını öngördüklerini dile getirerek, "Yıl sonu politika faizinin yüzde 37 seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak daha cesur bir gevşeme, özellikle yüksek kredi maliyetleriyle zorlanan sanayi ve KOBİ’ler için çok daha güçlü bir rahatlama sağlayabilir. Bu tür bir adım, yatırım iştahını artırır, üretimi ve istihdamı destekler. Söz konusu politikayı enflasyonla mücadele kararlılığıyla birlikte ekonomik büyümeyi destekleyen dengeli bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz" dedi.





KOBİ'LER İÇİN VİDALAR GEVŞETİLMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de sanayideki büyümenin tüm sektörlere yayılabilmesi amacıyla KOBİ’ler için kredi kanallarının genişlemesinin önemine dikkat çekti. Avdagiç, "Üreticileri ve KOBİ'leri destekleyen, tüketici talebini ise makul düzeyde tutacak selektif bir kredi stratejisi uygulanmasını öneriyoruz. Enflasyonu kontrol altına almak hedefiyle kredi konusunda belli kısıtlar uygulanıyor ama KOBİ'lerin sıkıntı yaşamaması için finansmana ulaşımda tabiri caizse vidaların biraz gevşetilmesi gerekli" diye konuştu.





ASKON'DAN 10 PUAN İNDİRİM ÇAĞRISI

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yıl sonuna kadar 1.000 baz puanlık indirim beklediklerini söyledi. Aydın, "Tüm dünya nasıl başarıyorsa bizim de faiz illetinden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Gelir ve satın alma gücünü aşağıya çeken yatırım ortamını bertaraf eden faizden uzak durmalıyız. Faize karşı cesur adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.





REEL SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI GÖZETELİM

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da reel sektörün üretim kapasitesini, yatırımını ve istihdamını doğrudan etkileyen faizlerde indirimlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Baran, "TCMB’nin hem fiyat istikrarı hedefini hem de reel sektörümüzün ihtiyaçlarını gözeterek, ekonomimiz için en uygun faiz düzeyini belirleyeceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.





YENİ YATIRIM PLANLAMAK ZORLAŞTI

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Ağustos verilerine göre cari enflasyon yüzde 32,95’e geriledi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30’un altına ineceği tahmin ediliyor. Ancak ticari kredi faizleri halen yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. Bu faiz oranlarıyla sanayicinin ayakta kalması, üretim yapması ve yeni yatırımlar planlaması son derece zordur ve sağlıklı bir ekonomi için de sürdürülebilir değildir."



