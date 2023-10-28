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Ekonomi

Meslek liselilere bölgesel istihdam

Mesleki ve teknik lise mezunları, yaşadıkları bölgelerin üretim faaliyetlerine göre istihdama kazandırılacak. Örneğin; Güneydoğu’da tarım ve hayvancılık, Karadeniz’de ise orman ürünleri alanlarında eğitimler verilerek, öğrencilerin erken dönemde iş hayatına katılmaları sağlanacak. Staj ve işbaşı programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:31 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mesleki ve teknik lise öğrencileri için Türkiye’nin farklı bölgelerinde yoğunluk oluşturan üretim faaliyetleri belirlenip, eğitim ve istihdam programları buna göre uygulanacak. Örneğin; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılıktan elde edilen ürünlere yönelik eğitim verilecekken, Karadeniz’de orman ürünleri alanında bilgilendirme yapılacak. Böylece meslek liseliler ile mezunlarının erken dönemde iş hayatına katılmaları sağlanacak.

NİTELİKLİ ELEMAN SIKINTISINA ÇÖZÜM

Türkiye çapında uygulanacak proje kapsamında üniversite hayatına devam etmeyen öğrencilerin bir taraftan mesleklerini eline alması hedeflenirken, diğer yandan da üretimde yaşanan ara eleman ve nitelikli işçi sıkıntısı çözülecek. Bu konuya ek olarak nitelikli ara eleman ihtiyacının sağlanmasına yönelik pilot illerde analizler yapılacak ve buna göre sektörle iş birliğine gidilerek mesleki eğitimler verilecek.

EĞİTİM MÜFREDATINA GÜNCELLEME GELİYOR

Ayrıca genç nüfusun üretime yönlendirilmesi ile birlikte üretimin ve ihracatın da artırılması projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle iş birliği içerisinde güncellenecek. Staj ve işbaşı eğitimi programları ülke genelinde yaygınlaştırılacak ve mesleki eğitim alan öğrencilere bu sayede deneyim kazandırılacak. Öğrenciler yaşadıkları bölgelerdeki üretim kolları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca öğrencilerin üretim alanlarında staj yaparken alacağı ücretler konusunda da yeni düzenlemeler getirilecek.



#Meslek Liseleri
#Ekonomi
#İstihdam
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