Metal işçilerine % 25,5 zam

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), arasında 7 Ekim’de başlayan müzakereler uzlaşıyla sonuçlandı. 2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada, işveren tarafıyla salı günü saat 19.30’da MESS Genel Merkezi’nde bir araya geldiklerini ve sabaha kadar süren görüşmelerde anlaştıklarını belirtti. Kavlak, “6 aylık enflasyonun 6,05 olduğu koşullarda, yüzde 18’i aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 12,44 oranında refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme sendikamızın tarihine altın harflerle yazıldı” ifadelerini kullandı.

SAATLİK ÜCRET 12 LİRA OLDU

Anlaşma ile 1 Eylül 2019 itibarıyla 12 liranın altında olan saatlik ücretlere, 12 lirayı geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapıldı. Bunun üzerine tüm saatlik ücretlere, sözleşmenin birinci 6 ayında yüzde 17 oranında zam alındı. İkinci 6 ay için yüzde 6 oranında artış sağlandı. Enflasyon yüzde 6’nın, yani bu oranın altına düşerse dahi, yüzde 6 zam kesin alınacak. Bu oranı geçmesi halinde ise enflasyon farkı alınacak. Üçüncü ve dördüncü aylara enflasyon oranında zam yapılacak. Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmış durumda. Bütün bu kazanımların ilk 6 aylık toplam değeri, ortalama yüzde 18,49, birinci yıl için toplam değeri ortalama yüzde 25,50 olarak kayıtlara geçti. Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına da aynı koşullarda devam edilecek.

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Daha çok üretim daha çok kazanç

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal işçisinin zam oranında anlaştı.

Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4+4, işçi emeklilerine yüzde 5+5, kamu işçilerine yüzde 8+4 zam yapıldığını anımsatan Başkan Pevrul Kavlak, “Türk Metal Sendikası, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendikadır. Bunu bir kez daha gösterdik. Bu yalnızca bizim değil, öncelikle bize destek olan, güç veren üyelerimizin başarısıdır. Bundan sonra üyelerimizden daha verimli, kaliteli, üretken, çalışma barışı içinde bir çalışma bekliyorum. Ekmeğimizi daha da büyüteceğiz, daha çok üreteceğiz, daha çok kazandıracağız, sonunda da yine biz kazanacağız” dedi.

130 BİN ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Söz konusu zam Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör’ün de aralarında olduğu metal iş kolundaki 200 iş yerinde geçerli olacak. 200 işyerinde toplam çalışan sayısı ise 130 bin kişi.