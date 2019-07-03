Mevduatta sigorta limiti yükseliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, mevduatta sigorta limitini 100 bin TL'den 150 bin TL'ye çıkarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, “Çalışma tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkacak” dedi. TMSF'nin çalışmalarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Gülal, sigorta işlevini sağlamak adına 40 bankadan düzenli aralıklarla prim topladıklarını, bu primi sektörde sıkıntı olması halinde kullanmak üzere yönettiklerini aktardı. Sigortalı mevduat miktarının 535 milyar lira olduğunu söyleyen Gülal, rezervin 43,5 milyar liraya ulaştığını vurgularken, “Sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 8. Bu oran Avrupa’da yüzde 1, Amerika’da yüzde 0,5” dedi.

MEVDUATTA 100 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Avrupa’da garanti tutarının 100 bin avro, ABD’de ise 250 bin dolar olduğunu aktaran Gülal, “Bu çalışma tamamlandıktan sonra ülkemizdeki sigorta limiti 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkacak” diye konuştu. Sigorta limit tutarının arttırılmasıyla 535 milyar lira olan sigortalı mevduat miktarının 635 milyar olacağını söyleyen Gülal, 17 yıldır Türkiye’de bankacılık krizi yaşanmamasının rezervleri sürekli büyütmelerine olanak sağladığını söyledi.

UNUTULAN 150 MİLYON LİRA TMSF’DE KALDI

Gülal, limite duyarlı mevduat sahiplerinin mevduatlarının sisteme sokulması noktasında 150 bin TL limitinin ciddi katkısının olacağına inandıklarını ifade ederek, yastık altı varlıkların sisteme alınması noktasında yine bu limitin katkı sağlayacağını vurguladı. Gülal, zaman aşımında olan mevduatların TMSF’ye devredildiğini anımsatarak, “150 milyon TL’yi mevduat sahipleri bankalarda unuttular. Bunun yüksek olmasından memnun değiliz, burada finansal farkındalık adına sıkıntı var” diye konuştu.

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910 ŞİRKETİ 299 KİŞİYLE YÖNETİYOR

FETÖ aidiyeti olduğu tespit edilen 910 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini aktaran Gülal, 910 şirketi 299 kayyum ile yönettiklerini söyledi. Gülal, kayyumların huzur haklarıyla ilgili spekülatif haberlerle karşılaştıklarını ifade ederken, “Boydak’ın 30 tane şirketi var, Holdinge ait 30 şirket olmasından dolayı 30 ayrı yönetim yapmıyoruz, tek yönetim yapıyoruz. Arkadaşlar tek şirketten huzur hakkı alıyorlar” dedi Şirketlerin milli servet olduğunu ve cezalandırılmayacağını vurgulayan Gülal, “Bu şirketler devir tarihi itibarıyla 44,8 milyar TL iken, 59,8 milyar TL seviyesine ulaştı ve yüzde 32 seviyesinde büyüdü. Özkaynak, olarak 18,7 milyar TL düzeyinde aldık, bugün itibarıyla 22,5 milyar TL seviyesinde” ifadelerini kullandı.

BORÇLAR ÖDENMEDEN İPOTEKLER KALKMAZ

TMSF kayyumunda Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya olmak üzere 3 inşaat şirketi olduğuna işaret eden Gülal, 842 kişinin bu şirketlerden daire aldığını ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattıklarını anımsattı. İnşaat sektöründe olağanüstü bir durum olduğunu aktaran Gülal, satış noktasındaki zorluklar nedeniyle takvimin gerisinde kaldıklarını anlattı. Gülal, “Şirketlerin bankalara kredi borçları var. Borçlar ödenmeden daireler üzerindeki ipoteklerin kalkması söz konusu değil” dedi.

EYLÜL’DE HAYATA GEÇİYOR

Gülal, sigorta limit tutarının 150 bin TL’ye çıkartılması için yasal olarak uygunluk almaları gereken kuruluşlar olduğunu söyledi. TMSF tarafından yapılacak yönetmelik değişikliği ile sisteme geçilebileceğini vurgulayan Gülal, eylül primlerinin yeni sistemde tahsis edilebileceğini anlattı. Gülal, gelecek süreçte bir takım yasal düzenlemelerle 910 şirketinin tamamının satışının önünü açacakları bilgisini vererek, değerini veren herkese bu şirketlerin açılabilmesi gerektiğini vurguladı.

OFF-SHORE İÇİMİ ACITIYOR

Gülal, off-shore hadisesinde 100 milyon doların üstünde ödeme yaptıklarını ve 200-250 milyon dolarlık riskle karşı karşıya olduklarını belirterek, “Off-shore’un garanti kapsamında olmadığını düşünenlerdenim ama mahkemeler off-shore’u mevduat kabul etti. Bunu da hakimlerimizin vicdanına bırakıyoruz. Bence kesinlikle ödenmemesi gereken bir tutardır ama mahkemelerimizin kararına saygılıyız. Off-shore’ları öderken devletim adına içim sızlıyor” değerlendirmesinde bulundu.