Meyve sebzeye stok sınırı

Yaş meyve ve sebzelerin tarladan sofraya kadar olan lojistik, tanzim ve diğer süreçlerindeki firenin en aşağıya indirilmesi için çeşitli adımlar atılırken, tezgahtaki firenin önüne geçmek için de çözüm aranıyor. Yetkili kurullarda konuşulan formül sayesinde, tarladan sofraya kadar yaklaşık yüzde 20 fire verilen yaş meyve ve sebzenin manav ve marketlerdeki kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor. Tartışılan formül kapsamında halden ya da tarladan direkt satıcının aldığı meyve ve sebzeler, piyasaya sınırlı bir şekilde verilecek. Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından konunun takibinin Ticaret Bakanlığınca yapılması gündemde. Bu sayede sebze ya da meyvelerin tezgahta veya stoklarda bekleyerek çürümesi engellenecek, böylece satıcı ve tüketici çürüme maliyetinden kurtulacak.