Ekonomi Meyve ve sebzede "ürün sıkıntısı yok" mesajı
İŞ DÜNYASI

Meyve ve sebzede "ürün sıkıntısı yok" mesajı

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla meyve ve sebzeye talebin artmasına karşın sektörde hiçbir sıkıntının olmadığını belirterek, "Halde bütün ürünler var. Toptancı halinde istediğiniz kadar ürün bulunuyor." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz, Kovid-19 salgınıyla gözlerin odaklandığı sebze ve meyve sektöründeki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özellikle geçen hafta sebze ve meyve satışlarında talep patlaması olduğunu ifade eden Gündüz, "Kovid-19 salgınının ardından artan taleple birlikte hallerde gerekli tedbirleri aldık ve ticaret devam ediyor. Meyve ve sebze sektöründe hiçbir sıkıntı yok." diye konuştu.

Bu süreçte piyasaya yüksek fiyattan ürün verilmesini engellediklerini vurgulayan Gündüz, şöyle konuştu:

"Şu an meyve ve sebzede ihracat azaldığı için yurt içinde fiyatlar bir miktar düştü. Fiyatlardaki düşüş, devamlı düşeceği anlamına gelmesin. Şu anda ürün satışlarında bir sorun yok. Halde bütün ürünler var. Toptancı halinde istediğiniz kadar ürün bulunuyor."

Stokçuluğa set, virüse karşı dezenfeksiyon

Gündüz, sebze ve meyve satışlarında pazar sayısının düşmesinden dolayı bir miktar azalma olduğuna işaret ederek, bunun kafeler ve lokantaların kapanmasından kaynaklandığını bildirdi.

Bu süreçte esnafın ürün depolamasına ve stokçuluğa müsaade etmediklerini dile getiren Gündüz, esnafın ürün alımlarına kota koyduklarını anlattı.

Gündüz, toptancı halinin her gün dezenfekte edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Toptancı halini kapattıktan sonra her gün bütün dükkanları tek tek dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruma adına toptancı halinde tezgahları ve ürünlerin teşhir edilmesini kaldırdık. Ticareti kamyonlar üzerinden, dışarıdan yapıyoruz, sipariş online veriliyor. Kümeleşmeye izin vermiyoruz. Ayrıca bizim halimizde koronavirüse ilişkin herhangi bir vakaya da rastlanmadı."

Sebze için ekim zamanı olduğunu anımsatan Gündüz, üreticilerin çalıştıracak adam bulamadığını söyledi. Gündüz, yaz döneminde sebze üretiminde sorun yaşanmaması için bu sorunun çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ambulanslara ücretsiz akaryakıt verecek
EKONOMİ
Ambulanslara ücretsiz akaryakıt verecek

Bakanlık açıkladı: 1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek?
EKONOMİ
Bakanlık açıkladı: 1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek?

Spot doğal gaz piyasasında rekor
EKONOMİ
Spot doğal gaz piyasasında rekor
Abone Ol Google News
90 bin mahkuma tahliye yolu

90 bin mahkuma tahliye yolu

İnfaz düzenlemesindeki kapsam dışı suçlar da belli oldu
Karantina sayısı artıyor

Karantina sayısı artıyor

​İstanbul'daki karantina yurdundan güzel haber geldi.
Sosyal medya hesabından açıkladı

Sosyal medya
hesabından açıkladı
Tarihler<br>belli oldu

Tarihler
belli oldu

​Bakanlık bin TL'lik yardımın detaylarını açıkladı.
Filistinli hastayı<br>yol kenarına attılar

Filistinli hastayı
yol kenarına attılar

​İsrail askerleri kontrol noktasından geçirmediler.
Liseliler <br>makine yaptı

Liseliler
makine yaptı

​Günde 100 bin maske üretecekler.
'Süper' destek

'Süper' destek

Üç kulüp Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
Avrupa'da en genç ölüm

Avrupa'da en genç ölüm

Belçika'da 12 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Kapıları<br>açınca çok şaşırdık

Kapıları
açınca çok şaşırdık

Yurtta karantinaya alınan öğrenciler konuştu.
Tek bir vaka bile yok!

Tek bir vaka bile yok!

​İtalya bu kasabayı konuşuyor...
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclis'e gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Negatif çıktı

Negatif çıktı

​​Fenerbahçe'de sporcular dahil 65 kişiye yapılan test sonuçları açıklandı.
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.