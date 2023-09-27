Milli motor TEKNOFEST’te görücüye çıkacak

Eğitim uçaklarında TF-6000’i kullanmak isteyeler üretici firma TEİ’ye talepte bulunuyor.
Birinci aşama olarak motorun döner aksamı, fan grubu, arkasındaki yüksek basınç kompresör grubu, döner aksamının imalatı yapılmıştı. Bu haliyle Ankara’daki Teknofest’te sergilenen TF-6000’nin döner aksamın özellikle üç boyutlu profilleri, işlemlerin kalitesi ve çeşitli operasyonları tamamlandı. Motor, İzmir’deki Teknofest’te ise tam hali ile ziyaretçilerin karşına çıkacak. Gerçek metal hali ile gelecek olan TF-6000’nin yıl sonuna kadar imalatının tamamlanması hedefleniyor.
TEST DÜZENEĞİ GELİŞTİRİLİYOR
Motorun geliştirme çalışmaları devam ederken, motoru test edecek bir test düzeneğini geliştirme çalışmaları da sürüyor. Uçak motorlarında küçük ölçekli TJ300 orta menzilli gemisavar füze motoru gibi versiyonları çalıştırıp rekorlar kıran TEİ, TF-6000 ile Türkiye’nin uçak motoru ihtiyacı tam anlamıyla karşılanacak. TF-6000’e yurt dışında da ciddi talepler var.