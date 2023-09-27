Milli motor TEKNOFEST’te görücüye çıkacak

Birinci aşama olarak motorun döner aksamı, fan grubu, arkasındaki yüksek basınç kompresör grubu, döner aksamının imalatı yapılmıştı. Bu haliyle Ankara’daki Teknofest’te sergilenen TF-6000’nin döner aksamın özellikle üç boyutlu profilleri, işlemlerin kalitesi ve çeşitli operasyonları tamamlandı. Motor, İzmir’deki Teknofest’te ise tam hali ile ziyaretçilerin karşına çıkacak. Gerçek metal hali ile gelecek olan TF-6000’nin yıl sonuna kadar imalatının tamamlanması hedefleniyor.