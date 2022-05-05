Milli sanayi hamlesine kompozit damgası: 2023’te 93 milyar avroya çıkacak pazarda Türk şirketleri etkin olacak

Fuara, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Milli Katılım Organizasyonu kapsamında 14 firma, bireysel olarak ise 26 firma olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı.

Mekanik özellik ve hafif yapısıyla elektrik otomobillerden uçakların iç mekan aksamlarına kadar birçok alanda kullanılan kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Fransa’nın başkenti Paris’te kapılarını açan JEC World Fuarı’nda buluştu. 2023 yılında 96 milyar avroya yükselmesi beklenen kompozit sektörüne ev sahipliği yapan fuara, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Milli Katılım Organizasyonu kapsamında 14 firma, bireysel olarak ise 26 firma olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı. JEC World’de bu yıl toplam 1.350 şirket ve kuruluş stant açtı. 112 ülkeden 40 bin profesyonelin katıldığı fuarda üç gün boyunca 600’den fazla yeni ürünün tanıtımı yapılacak.

Şekib Avdagiç

KAPASİTE ARTIŞINA GİDİLECEK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kompozit sektörünün Türkiye’nin küresel ticarette rekabetçiliğini artıracak sektörlerin başında geldiğini, sektörün sağladığı katma değerin milli sanayi hamlesi için önemli olduğunu söyledi. Avdagiç, Türk kompozit sektöründe orta ve büyük ölçekli 180 şirketin faaliyet gösterdiğini, kısmen kompozit işi yapan şirketlerle bu sayının 800’ü bulduğunu belirterek, “Bu firmalarda yaklaşık 13 bin kişi çalışıyor. Türk kompozit malzeme pazarı 1,62 milyar avro ve 300 bin ton hacme sahip. Hızla büyüme trendine giren Türk şirketleri bu etkinlikler sayesinde ticaret hacimlerini artırıp iş kapasitelerini büyütecek” dedi.

TÜRKİYE SIÇRAMA YAPACAK

Şekib Avdagiç, kompozitin Türkiye’de imalatın parlak geleceğini şekillendiren bir sektör olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: “Kopozitin Türkiye’ye sıçrama yaptıracak sektörlerden birisi olduğunun bilincindeyiz. Ülkemizde kompozit ürünlerinin yüzde 75’i taşımacılık-otomotiv, boru-tank-altyapı ve yapı-inşaat sektörlerinde kullanılıyor. İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha faza miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesini bekliyoruz.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ticaret Odası Başkanı Avdagiç’i kabul etti