Ekonomi Milli tohum Sudanda çiçek açtı Elde edilen ayçiçeği Türkiyede yağ olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli tohum Sudan’da çiçek açtı: Elde edilen ayçiçeği Türkiye’de yağ olacak

Yerli ve milli geliştirilen ayçiçeği tohumları Sudan’da deneme hasadı arifesinde. Sudan’la ortak yürütülen proje öncesinde ise Sudan heyeti tohumların geliştirildiği Trakya’da incelemelerde bulundu. Heyetin temaslarında oldukça verimli olan 10 milyon dekarın nasıl değerlendirileceği gündeme geldi. İlerleyen süreçte Sudan’da yetişen ayçiçeklerinin yağ üretimi için Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Milli tohum Sudan’da çiçek açtı: Elde edilen ayçiçeği Türkiye’de yağ olacak
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Türkiye, bereketli topraklara sahip ancak bunları işleyemeyen Sudan’la bir süre önce tarımsal iş birliği anlaşması yaptı. Bu çerçevede Türkiye tarihinde ilk defa yurt dışında devlet ve özel sektör iş birliğiyle 99 yıllığına tarım arazisi kiralandı. İlgili proje kapsamında şirket de kurulurken iki ülke arasındaki trafik bu kez pandemi ve Ukrayna savaşı ile önemi artan ayçiçeği odaklı atılımlara dönüştü.

AYÇİÇEĞİ VATANI TRAKYA’DA İNCELEME

  • Tarımda iki ülke arasında ikili ilişkileri bir adım daha ileriye taşınacak adım Türkiye’de ayçiçeğinin vatanı olan Trakya’da atıldı. Trakya’da bakan yardımcısı, rektör ve uzmanlardan oluşan 13 kişilik bir Sudan heyeti ağırlandı. Bölgede tarım alanlarını gezen heyet, yerel paydaşlarla bir araya geldi.

10 MİLYON DEKARLIK ARAZİ

Toplantı sonucunda Sudan’daki sulanabilir 10 milyon dekar büyüklükteki araziye ayçiçeği, mısır ve buğday ekilmesi konusunda öneri sunuldu. Sudan’daki toprak analizleri yapılarak en uygun ayçiçeği tohumu ekimine karar verildi. Hasattan sonra ise ayçiçeği ekim alanının genişlemesi bekleniyor. Üretim alanlarının genişlemesi sağlanırsa ayçiçeğinin Sudan’da yoğun olarak yetiştirilip yağ olarak Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor

TOHUMLARIMIZ YEŞERDİ

Bu ziyaret öncesinde ise Türkiye’den, Sudan’a gönderilen milli ve yerli ayçiçeği tohumlar “SUN 2259 CL”, “TR 2242 CL” ve “11 TR 077” El Cezire bölgesinde toprakla buluşurken hasatları için geri sayım başladı. Deneme parsellerinde gerçekleştirilen ilk ekimin başarılı sonuçlar verdiği görüldü. Sudan’ın milli tohumlar için uygun şartları olduğu, optimum verim verdiği tespit edildi. Yakın zamanda ilk ayçiçeği hasadı yapılacak.

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