Milyonlarca vatandaşın yüzü güldü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, çalışma hayatında yıllara dayanan kronikleşmiş sorunlara çözüm getirdi. Vaat edilen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin seçimde gösterilecek ortak adayda yaşadığı sıkıntının yanı sıra çok başlılığı çalışma hayatında benzer sorunların çözümünü zora sokacağı şeklinde değerlendiriliyor. Yeni sistemin bir çırpıda çözdüğü konular arasında EYT, ek gösterge, sözleşmelilere kadro gibi milyonlarca çalışanı ilgilendiren başlıklar bulunuyor. İşte Türkiye yeni yüz yıla adım atarken milyonlarca çalışanı mutlu eden kararlar peş peşe geldi.

EK GÖSTERGE GENİŞLEDİ

Kamuda, 3600 ek gösterge sorununun çözümüne ilişkin çalışmalar geçen yıl şubatta hızlandı. 5 milyon üstü kişiyi etkileyen düzenleme ilk başta öğretmenler, polisler, hemşireler ve din görevlileri için hazırlandı. Sonrasında kapsam genişletildi. Tüm meslek grupları eklendi. Düzenleme ile katsayılarda 2200’den 3000’e, 3000’den 3600’e, 3600’den 4200’ e kadar yükselme yaşandı. Emekli ve çalışanların maaşlarında artış getiren düzenleme bu ocakta yürürlüğe girdi.

YÜZ BİNLECE ÇALIŞANA KADRO

Türkiye genelinde kamuda çalışan 458 bin sözleşmeli personele kadroya geçiş imkanı tanıyan yasa teklifi ocak sonunda Meclis'ten geçti. 60 bin civarında geçişi işçiye kadro imkânı da sağlandı. 42 bin güvelik korucusunda emekli aylıkları 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT sorununda da mutlu son mart ayında geldi. Yasalaşan EYT düzlenmesi ile birlikte emekli olanlar nisan ayında maaşlarını almaya başladı. EYT ile etapta 2.2 milyon kişi emekli olacak. Toplamda ise 4,7 milyon çalışanı ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRETE İKİ KERE ZAM

2022 yılı içerisinde asgari ücretli çalışanın enflasyon karşısında ezilmemesi için 2021 Aralık ayında ve 2022 Temmuz ayında iki defa zam yapılarak yüzde 80 üzerinde bir artış yaşandı. 5 bin 500 TL’ye ulaşan asgari ücret 2022 yılının Aralık ayında yeniden belirlenerek, yüzde 55’lik bir zaman oranıyla 8 bin 500 TL ye çıkarıldı. Bu yıl temmuz ayında asgari ücrete yeni bir artış gelebileceği belirtiliyor.

Sırada yeni müjdeler var

AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde çalışma hayatına ilişkin milyonları ilgilendiren birçok yeni müjde yer aldı. Bunlardan öne çıkanlar şöyle:

Tüm çalışanlarımızın büyüyen Türkiye’nin artan refahından hak ettiği payı almasını sağlayacağız.

Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki dönemde de asgari ücrette enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın refah payı almalarını sağlayacağız.

Kamu personel sisteminde, memurundan yöneticisine her seviyede çalışanların, kurumlarının iş ortamı, çalışma koşulları gibi konulardaki süreçlere iştirakini sağlayacak katılımcı bir sistem kuracağız.

Çalışma hayatında güvenceli esnekliği artıracağız. Pasif iş gücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız.

Kayıt dışılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Rehberliği ve gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz.

Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız.

Sosyal güvenlik ve prim ödeme bilincini artıracağız. Yurt dışında yaşayan 7 milyona yakın insanımıza çalışma ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetleri genişletip yaygınlaştıracağız.



