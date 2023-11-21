Mirasçıya tarım desteği ile 3 milyon hektar kayıtta

Mirasçıya tarımsal destek ile 3 milyon hektar arazi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilecek. Hata sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesiyle tarımsal kayıtlılığın maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne entegre edilmesi amaçlanıyor. Mirasçılar, tarımsal desteklerden yararlanmak için e-Devlet kapısı üzerinden ya da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il, ilçe müdürlüklerinden başvurularını yapabilecekler.