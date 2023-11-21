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Ekonomi

Mirasçıya tarım desteği ile 3 milyon hektar kayıtta

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 21/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 02:52 - 21/11/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Mirasçıya tarımsal destek ile 3 milyon hektar arazi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilecek. Hata sonu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesiyle tarımsal kayıtlılığın maksimum seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne entegre edilmesi amaçlanıyor. Mirasçılar, tarımsal desteklerden yararlanmak için e-Devlet kapısı üzerinden ya da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il, ilçe müdürlüklerinden başvurularını yapabilecekler.



#Tarım
#destek
#Ekonomi
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