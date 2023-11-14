Mirasçıya tarımsal destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptıklarını belirten Yumaklı, "Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de bundan sonra tarımsal desteklerden istifade edecektir" ifadelerini kullandı. Yumaklı, üretim planlaması sürecinde ihtiyaç duyulan kayıtlılığı artırmak için Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde de değişiklik yaptıklarını dile getirdi.

YENİ DÖNEME UYGUN

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti: "Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticilerimiz de bundan sonra tarımsal desteklerden istifade edecek. Tarım sayımı 2026 sonuna kadar tamamlanacak. Yeni dönem vizyonumuza uygun olacak şekilde destekleme sisteminde yapılacak reform niteliğinde değişiklikler en kısa sürede tamamlanacaktır. Tarımsal kredilerle Bakanlığımız hibe programlarını, üretim planlanmasına uygun yeni bir felsefeyle ele aldık. Bu kapsamda sözleşmeli üretimi, organize tarım bölgelerini ve iyi tarım uygulamalarını önceliyoruz."

Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl alım rekoru kırdığını ifade etti ve bu yıl üreticilere 108 milyar TL ödeneceğini de açıkladı.

42 İLDE YAPILIYOR

555 milyon avroluk IPARD 3 desteğinin 42 ilde uygulandığını sözlerine ekleyen Yumaklı, “Bu dönemde; yumurta işleme, yem bitkisi yetiştiriciliği, kanatlı ve yumurtada organik üretim, kırsal alanlarda kamu altyapı yatırımları gibi yeni sektörleri de destekleyeceğiz” dedi.







