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Mirket App’in hedefi global pazar

Girişimci Berker Gürcihan tarafından temelleri yaklaşık 15 ay önce atılan Mirket App, geçtiğimiz nisan ayında lansmanını tamamlayarak uygulama marketlerine giriş yaptı. Pandemi sürecinde girişimlerine olan yatırımcı ilgisinin arttığını aktaran Gürcihan, “Dünyanın nabzını tutmayı hayal ediyorum” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
​Mirket App’in hedefi global pazar
Berker Gürcihan, “Mirket App olarak bilgiye erişimin ücretsiz sağlanacağını taahhüt ediyoruz” dedi.

Günlük rutinlerden profesyonel hayata kadar yaşamın her noktasına temas eden sosyal medya platformlarını daha eğlenceli, öğretici ve görüşleri gerçek hayata dönüştüren bir hale getirme fikriyle ortaya çıkan Mirket App, toplumun nabzını tutmayı ve bunu kullanıcılarıyla paylaşmayı hedefliyor. Gündem ve ilgi alanları hakkında toplumun nabzını tutulabileceği Mirket App ile fikir, düşünce ve tecrübeler Mirklere verilen görüşlerle aktarılıyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında Berker Gürcihan tarafından melek yatırımla hayata geçirilen girişim, Ekim ayındaki beta sürümünün sonrasında geçtiğimiz nisan ayında uygulama marketlerine giriş yaptı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK SUNULUYOR

  • Kullanıcılarına ilgi alanına özel içerik sunmayı hedefleyen uygulamaya üye olunduğunda, ilgi alanlarına yönelik ekranda kullanıcıların ilgilendiği alanlar belirlendikten sonra kişiselleştirilen içerikler ana sayfada yer almaya başlıyor. Bu içeriklerde soru-cevaplarla etkileşime girerek gündemin oluşturulmasına fayda sağlayıp ve trendlere yön verilebiliyor. Ayrıca platform bünyesinde sorulara alınan cevaplar yaş aralığı, cinsiyet ve şehir bilgilerine göre filtrelenerek sonuçlar kitlelere göre ayrıştırılabiliyor.

EN BÜYÜK ZORLUK KİTLELERE ERİŞİM

Önlerindeki en büyük zorluğun kitlelere erişim olduğunun altını çizen Berker Gürcihan, “Kitlelere erişmeniz gerekiyor. Şu andaki iddiamız toplumun nabzını tutmak fakat şirketi globalleştirdiğimizde dünyanın nabzını tutmayı hayal ediyorum” dedi. Mirket’in bütün iş modelinin ölçeklenebilir durumda olduğunu aktaran Berker Gürcihan, “Biz Mirk’i farklı ülkelerde gerçekleştirebilecek şekilde modelledik. Yani herhangi bir durumda altyapımızla yurt dışına açılmaya hazır durumdayız” dedi.

SON TRENDLERİ SUNUYOR

Uygulamayı, meraklı insanların hedef kitlesinde olduğu ve insanların ilgi alanları hakkında diğer insanların neler düşündüğünü görebilecekleri bir platform olarak tanımlayan girişimci Berker Gürcihan, “Mirket App son dönemdeki trendlerin takibi üzerine şekillenmiş bir girişim. Son dönemde pek çok farklı mecrada anket özellikleri sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bizim farkımız sadece kişilerin takipçilerinden gelmiyor bu sorular. İnsanların ilgi alanlarına yönelik sorular yöneltiyoruz” dedi.

DENEME UYGULAMASI BİZİ SÜRECE HAZIRLADI

  • Geride bıraktıkları 15 ayın büyük bir bölümünü işi geliştirmeye adadıklarını ifade eden Gürcihan, şunları söyledi: “Uygulamamızı piyasaya sürmeden önce geçtiğimiz Ekim ayında arkadaş çevresinde kapalı ortamda bir pilot deneme yaptık. Bu süreç bizim lansmanımızı belli oranda ertelemiş gibi görünse de aslına bakarsanız bizim daha sağlıklı lansman yapmamız açısından çok faydalı oldu bu süreç. Bu sürecin ardından geçtiğimiz nisan ayında platformun lansmanını gerçekleştirdik. Yani uygulamayı yaklaşık 1 aydır tam anlamıyla devreye aldık. Geriye dönüp baktığımda öncesinde deneme yapmış olduğumuz için çok memnunum. Bunu diğer girişimlere de tavsiye ediyorum.”

Berker Gürcihan
Berker Gürcihan

YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

Mirket App’in oluşum aşamasında henüz dünyayı sarsan pandeminin toplum hayatına girmediğini dile getiren Gürcihan, “Pandemide dijital bir girişim olarak yatırımcıların ilgisini üzerimize çektik. Normalde yatırımcı ilgisi için uğraşmamız gerekirken, bu süreçte yatırımcı bize ilgi göstermeye başladı. Şu anda da çeşitli yatırımcılar tarafından takip ediliyoruz” diye konuştu.

ERİŞİM HER ZAMAN ÜCRETSİZ

  • “Mirket App olarak bilgiye erişimi ücretsiz sağlanacağını taahhüt ediyoruz” diyen kurucu Berker Gürcihan, sözlerini şöyle noktaladı: “Kullanıcıya yönelik herhangi bir ücret yansıtmayacağız. Mirket’in üç farklı alanda gelir kalemi olacak. İlk olarak Mirket’in içerisinde düzenli şekilde yarışmalar gerçekleştirilecek. Bu yarışmalara sponsor alabileceğiz. İkincisi firmalar ücretlerini ödeyip hedef kitlelere istedikleri soruları iletebilecekler. Üçüncüsü ise çeşitli fiziki etkinlikler düzenleyerek buraya sponsorluklar alabileceğiz.”
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