MİUS ve Bayraktar TB3 aynı karede: TCG Anadolu'da görev yapacaklar

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez dün paylaşmıştı. Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
Bugün yeni kareler paylaşan Baykar, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ve Bayraktar TB3 SİHA'nın görüntülerine yer verdi.
Bayraktar TB3, MİUS ve TCG ANADOLU'nun birlikte görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.
#BayraktarTB3 ve #MİUS, #MaviVatan'ın güvenliği için TCG ANADOLU'da birlikte görev yapacak.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌊🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SQRMTThTUm
#BayraktarTB3 ve #MİUS, #MaviVatan'ın güvenliği için TCG ANADOLU'da birlikte görev yapacak.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌊🌍🇹🇷 pic.twitter.com/SQRMTThTUm— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 21, 2021