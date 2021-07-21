Ekonomi MİUS ve Bayraktar TB3 aynı karede TCG Anadoluda görev yapacaklar
SAVUNMA SANAYİ

MİUS ve Bayraktar TB3 aynı karede: TCG Anadolu'da görev yapacaklar

Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'nın, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin yeni görseller yayınlandı. Baykar'ın paylaşımında Bayraktar TB3 SİHA'nın ve MİUS'un, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağı aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİUS ve Bayraktar TB3 aynı karede: TCG Anadoluda görev yapacaklar
MİUS ve Bayraktar TB3

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez dün paylaşmıştı. Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Bugün yeni kareler paylaşan Baykar, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ve Bayraktar TB3 SİHA'nın görüntülerine yer verdi.

Bayraktar TB3, MİUS ve TCG ANADOLU'nun birlikte görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.


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