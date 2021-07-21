MİUS ve Bayraktar TB3 aynı karede: TCG Anadolu'da görev yapacaklar

Tarihe geçen operasyon sonrası ikincisi yolda: Hedefe kamikaze dalış yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan 'kamikaze drone'lar çeşitleniyor. Geçtiğimiz aylarda tüm dünyada ses getiren tarihi bir operasyona imza atan Kargu'nun ardından yeni bir kamikaze İHA'da daha sona gelindi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine geleceğin havadaki ordularında görev alacak Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Alpagu'yu aldı.