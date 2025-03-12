Mobilde sektörün oyun kurucusu: Türk Telekom 2024 finansal sonuçlarını açıkladı

161 milyar TL gelir ve 8,5 milyar TL net kâr açıklayan Türk Telekom’un yatırım harcamaları geçen yıl yüzde 11,5 artışla 41,5 milyar TL’ye yükseldi. Mobilde sektörün oyun kurucusu olduklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemizin teknoloji geliştiren ve ihraç eden vizyonuna katkıda bulunarak, bölgemizde dijitalleşmenin öncülüğünü üstlenmeyi 2025'te de sürdüreceğiz" dedi.
Türk Telekom'un geçen seneye ilişkin finansal ve operasyonel sonuçları düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Net kârını 8,5 milyar lira olarak bildiren şirketin yatırım harcamaları ise yıllık bazda yüzde 11,5 reel artışla 41,5 milyar liraya yükseldi. Buna göre, konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 11,8 reel artışla 161,7 milyar liraya ulaşan Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 30,5 reel yükselişle 63,1 milyar liraya çıktı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 560 baz puan iyileşerek yüzde 39,1 oldu.
3 YILDIR EN ÇOK TERCİH EDİLEN OPERATÖR
Toplam abone sayısını 53,2 milyona taşıyan firma, 3 yıldır en çok tercih edilen operatör oldu. Mobil abone sayısını da 1,1 milyon artırarak 27,3 milyona yükseltti. Şirket, 2024 yıl sonu rakamlarına göre mobil iş kolundaki servis gelirlerinde rakibine oranla 2 katı, mobil abone kazanımında da 4 katı büyüme oranı yakaladı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2024 yılı finansal ve operasyonel sonuçları değerlendirerek, olumlu göstergelerin etkili bir performansa zemin hazırladığını söyledi.
İMTİYAZIN DEVAMI İÇİN BAŞVURDUK
Önal, mobilde oyun kurucu durumunda olduklarını belirterek şunları söyledi: "Mobil iş kolumuz pazardaki yükselişini 2024 yılında sağlam rakamlarla kanıtlayarak, sektöre geç giren bir oyuncudan yıllar içinde oyunun kurallarını değiştiren bir oyuncuya dönüşümünü ortaya koydu. Son birkaç yılda aktif olarak izlediğimiz etkili stratejimiz sayesinde net abone kazanımından ARPU (Kullanıcı Başına Ortalama Gelir) büyümesine ve abone pazar payına her alanda birinci olduk. Abone ve servis geliri pazar paylarımızı aynı anda artırmayı başardık." Yatırıma her zaman öncelik verdiklerini aktaran Önal, yatırım harcamalarının gelire oranının yüzde 25,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Ümit Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümünde kritik bir rol üstlendiklerinin altını çizerek, sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatlarını yaptıklarını belirtti.
FİBERE YATIRIMA DEVAM
- Geçen yılın sonunda fiber ağ uzunluğunun 475 bin kilometreye ulaştığını, fiber hane erişiminin 33,1 milyona yükseldiğini dile getiren Önal, "FTTH/B erişimi 13,5 milyon haneye genişledi, toplam fiber abone sayımız ise 13,7 milyona yükseldi. Mevcut fiber altyapımızla Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'nin üzerinde hız verebilecek, 9 milyondan fazla haneye ise 1 Gbps erişim hızı sağlayabilecek durumdayız" dedi.
5G İHRACI İÇİN YOĞUN MESAİ
- Önal, Türkiye’nin ilk 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi birçok yeniliği hayata geçirdiklerini anlattı. Dört büyüklerin statta 5G deneyiminden sonra birçok yerde kullanımına yönelik yeni projeleri olduğunu belirten Önal, “Ülkemizin 5G teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir konumda olması için çalışıyoruz. Şu an 5G'ye en hazır durumda olan operatörüz" diye konuştu.