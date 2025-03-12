Mobilde sektörün oyun kurucusu: Türk Telekom 2024 finansal sonuçlarını açıkladı

Önal, Türkiye’nin ilk 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyat gibi birçok yeniliği hayata geçirdiklerini anlattı. Dört büyüklerin statta 5G deneyiminden sonra birçok yerde kullanımına yönelik yeni projeleri olduğunu belirten Önal, “Ülkemizin 5G teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir konumda olması için çalışıyoruz. Şu an 5G'ye en hazır durumda olan operatörüz" diye konuştu.