Ekonomi Mobilya ihracatı son bir yılda yüzde 13 arttı
İŞ DÜNYASI

Mobilya ihracatı son bir yılda yüzde 13 arttı

Mobilya ihracatı 2018 yılında yüzde 13 artarak 3 milyar 131 milyon dolara ulaştı. 187 ülkeye yapılan mobilya ihracatında 32 ülkede 20 milyon dolar sınırı aşılırken, Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerdeki talep artışı dikkat çekti.

Haber Merkezi IHA
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Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mobilya ihracatı 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 13 artışla, 3 milyar 131 milyon dolara ulaştı. İhracatta liderliği önceki yıllarda olduğu gibi Irak alırken, mobilya ihracatındaki en büyük artış Rusya'da yaşandı. Asortie Mobilya'nın derlediği bilgilere göre, yurt dışında yayınlanan Türk dizileri, mobilya ihracatına katkı sağlıyor. Özellikle tarihi ve dönem dizilerinde yer verilen klasik, avangart ve lüks mobilyalar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Rusya'nın yanı sıra Türk dizilerinin ihraç edildiği Ortadoğu ile Güney Amerika ülkelerinde mobilya ihracatında hızlı bir artış yaşandığının altını çizen Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Yerli mobilyaya yönelik tanıtımın devam etmesiyle mobilya ihracatının 2023 yılında 3,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor" dedi.

"TÜRK DİZİLERİNİN İZLENDİĞİ ÜLKELERDEKİ MOBİLYA İHRACATININ ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR"

Türk dizilerinin yoğun izlendiği Ortadoğu ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nde mobilya ihracatı 2018 yılında yüzde 13 arttı. İsrail'de yüzde 24, Umman'da yüzde 28 ve Kuveyt'te de yüzde 34 artış yaşandı. Türk dizilerine ilginin her geçen gün arttığı Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yüzde 38, Uruguay'da yüzde 52, Şili'de yüzde 83 ve Arjantin'de yüzde 234 artış görüldü.

Türk dizilerinin mobilya ihracatına katkı sağladığına değinen Erat, şunları aktardı: "Özellikle tarihi dizilerde kullanılan klasik ve avangard mobilyalarımız, izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Bu etkiyi son dönemde Ortadoğu ve Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Rusya'da açık bir şekilde gözlemledik. Rusya'da yayınlanan bir Türk dizisinden sonra, dizide yer alan mobilyalarımıza yoğun talep geldi. 2017 yılında 31 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleşen ve yüzde 124 ihracat artışı ile 69 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapılan Rusya'daki bu artışta yerli dizilerin katkısı olduğuna inanıyoruz".

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MOBİLYA İHRACATI 32 ÜLKEDE 20 MİLYON DOLARI AŞTI

2018 yılında mobilya ihraç edilen 187 ülkeden 32'si, 20 milyon dolar bandını aştı. En çok mobilya ihraç edilen ülke 458 milyon dolar ile Irak olurken, Almanya 219 milyon dolar ile ikinci, Fransa 157 milyon dolar ile üçüncü, Suudi Arabistan 183 milyon dolar ile dördüncü ve ABD 124 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı. 2018 yılında mobilya ihracatının en fazla arttığı ülke yüzde 124 ile Rusya oldu. Özbekistan yüzde 108 ile ikinci, Katar yüzde 85 ile üçüncü, Libya yüzde 58 ile dördüncü ve ABD yüzde 36 ile mobilya ihracatında en çok artış yaşanan beşinci ülke oldu.

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