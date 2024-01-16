Modern gümrükle ihracatımız artışta

Lojistikte Asya’dan Avrupa’ya geçiş noktası olan Türkiye, modernize edilen 15 sınır kapısı ile kara yolu geçişlerini hızlandırdı. Modern sistemlerle gümrüklerde geçişler hızlanırken ihracatta kara yolu tercihi de yüzde 8’e yakın arttı ve Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 33’ünden fazlası kara yolları üzerinden gerçekleşti.

3 KAPI DAHA YENİLENECEK

Ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olması amacıyla modernize edilen gümrük kapılarının yanı sıra Ağrı-Gürbulak, Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Kırklareli-Dereköy gümrük kapısında yapılan modernizasyon çalışmalarının 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca Üzümlü ve Derecik kapıları için de projelendirmesi yapılarak bu yıl yapım aşamasına geçileceği belirtiliyor.

YAKALAMALAR ARTTI

Yapılan modernizasyonlar ihracatın ve geçişlerin hızlanmasına katkı sağlarken güvenliği de artırdı. Bu kapsamda gümrük kapılarında kullanılmaya başlanan yerli tarama cihazları ve yeni nesil sistemler sayesinde 2022 yılında yapılan 4 milyar 420 milyon liralık kaçak eşya yakalaması 2023 yılında 4 katından fazla artarak 17 milyar 600 milyon liraya ulaştı.

KAÇAK SİGARAYA GEÇİT VERİLMEDİ

Gümrüklerde en fazla yakalaması yapılan ürün son yıllarda kullanımı artan elektronik sigaralar oldu. 2021 yılında 60 bin yakalaması yapılan elektronik sigaraların yakalaması 2022 yılında 6 milyon 400 bine 2023 yılında ise 7 milyon 140 bine çıktı. Yakalanan uyuşturucu miktarı da 11 tona yaklaştı. Geçen yıl boyunca toplamda 21 milyar 599 milyon liralık yakalama gerçekleştirildi.







