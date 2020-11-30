Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Motora bağlı vergi sistemi değişmeli
OTOMOTİV

Motora bağlı vergi sistemi değişmeli

Motora bağlı vergi sistemi değişmeli

Pandemiyle çevre hassasiyetinin arttığını söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit motorların teşviki getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bozkurt, “Avrupa ve ABD incelenip, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir” dedi.

Şuaiyp Alabay Yeni Şafak
Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacı doğdu.
Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacı doğdu.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye pazarına sunulan Yeni Yaris ile ilgili online lansmanda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki satışlarda bu yıl 800 binli adetlerin konuşulduğunun altını çizdi.

PAZAR ÜRETİM OLURSA 800 BİN ADEDİ GEÇER

  • Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacının doğduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti: “Şu anda potansiyel 800 binin üzerini gösteriyor. Ancak her şeyin üretime bağlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tedarik eğer yetişirse bu sene pazar 800 bini geçebilir. 750 binin altına düşeceğini zannetmiyoruz. Tabi üretim pandemiye bağlı olarak durma noktasına gelmez ise.”

Ali Haydar Bozkurt

YENİ VERGİ SİSTEMİ ŞART

Bozkurt, pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını ve ayrı bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, “Bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Avrupa’da, ABD’de uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir” diye konuştu.

DİZEL SATIŞLARI CAN ÇEKİŞİYOR

  • Bozkurt, Toyota olarak ürünlerinin özellikleri sebebiyle pozitif ayrışmaya başlayan bir marka olduklarını belirterek, “Dünyaya ve Avrupa’ya baktığınızda; emisyon normlarıyla ilgili yeni düzenlemeler geldi. Dizeller artık bitti. 2018 senesinde Türkiye’de ilk biz bıraktık dizel satışını. Bugün bakın dizel satışları yüzde 40’lara geriledi ki yüzde 75’lerin altına inmezdi. Avrupa’da bugün toplam satışlarda yüzde 27’lere düşmüş durumda” değerlendirmesinde bulundu.
Abone Ol Google News
Ben de boş adam değilim,bu cezayı bozdururum

Ben de boş adam değilim,
bu cezayı bozdururum

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.
Kız arkadaşını bıçakladı

Kız arkadaşını bıçakladı

​Sosyal medyada yazdıkları ise pes dedirtti.
ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

​Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı.
Vatandaş<br>yollara döküldü

Vatandaş
yollara döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
15 yıl sonra aynı senaryo

15 yıl sonra aynı senaryo

10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi.
Yeni skandal

Yeni skandal

​Almanya, Atina'nın suçlarına ortak olmuş.
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.
Paris’i yakan öfke

Paris’i yakan öfke

​Halk Macron'un istifasını istiyor.

İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailliler askerden kaçıyor

Psikolojik muafiyet haklarını kullanıyorlar.

İhanetin bedeli

İhanetin bedeli

​Aksa'yı gizlice gezmek zorunda kaldılar.
İşte katilin profili

İşte katilin profili

​İçişleri Bakanlığı rapor hazırladı.
İsrail'den<br>pişkin açıklama

İsrail'den
pişkin açıklama

İşledikleri cinayet için dünyadan teşekkür bekliyorlar.
En pahalı <br>köfte ekmek oldu

En pahalı
köfte ekmek oldu

​Polis amirinin dikkatinden kaçamadılar.
Faturayı <br>hükümete kesti

Faturayı
hükümete kesti

​Sarkisyan, hükümetin istifasını istedi.
İsyan ettirdi

İsyan ettirdi

Sarı lacivertliler mağlubiyetin faturasını ona kesti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.