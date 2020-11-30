Motora bağlı vergi sistemi değişmeli

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye pazarına sunulan Yeni Yaris ile ilgili online lansmanda yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki satışlarda bu yıl 800 binli adetlerin konuşulduğunun altını çizdi.

PAZAR ÜRETİM OLURSA 800 BİN ADEDİ GEÇER

Pandemi sonrasında insanların özel araç kullanma isteği ve ihtiyacının doğduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti: “Şu anda potansiyel 800 binin üzerini gösteriyor. Ancak her şeyin üretime bağlı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tedarik eğer yetişirse bu sene pazar 800 bini geçebilir. 750 binin altına düşeceğini zannetmiyoruz. Tabi üretim pandemiye bağlı olarak durma noktasına gelmez ise.”

Ali Haydar Bozkurt

YENİ VERGİ SİSTEMİ ŞART

Bozkurt, pandemi döneminde çevreye zarar vermeyen araçların büyük önem kazandığını ve ayrı bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, “Bir teşvik söz konusu olursa o zaman hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır. Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Avrupa’da, ABD’de uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir” diye konuştu.

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