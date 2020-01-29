Ekonomi Motorinde ÖTV artışı
OTOMOTİV

Motorinde ÖTV artışı

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.

Haber Merkezi AA
Pompada ÖTV yükseldi.
Pompada ÖTV yükseldi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, Karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.

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