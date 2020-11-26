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Ekonomi Motorine yarından itibaren 28 kuruş zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorine yarından itibaren 28 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi. Sabah saatlerinde motorine 33 kuruş zam beklendiği ifade edilmiş, ancak bunun ne kadarının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı netleşmemişti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 6,32 liradan 6,60 liraya, Ankara’da 6,38 liradan 6,66 liraya, İzmir’de 6,44 liradan 6,72 liraya yükselecek.

  • Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor

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