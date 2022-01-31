Ekonomi Ödeme için son gün Aracı olanlar dikkat
OTOMOTİV

Ödeme için son gün: Aracı olanlar dikkat

Motorlu taşıtlar vergisinde ilk taksit ve zorlu hava koşulları sebebiyle ertelenen KDV, damga vergisi ve prim hizmet beyannamelerinin ödeme süreleri bugün sona eriyor. MTV’nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor

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Haber Merkezi İHA
MTV ödeme için son tarih ne zaman? MTV ödeme son gün 2022?
KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

BUGÜN SONA ERİYOR
Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü dolacak. 7256 sayılı yapılandırmada 7’nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3’üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
MTV’nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

Araç sahipleri dikkat: Son ödeme tarihi yaklaşıyor
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Motorlu Taşıtlar Vergisi senede 2 kez olmak üzere araç sahipleri tarafından yatırılıyor.
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Bu yılın ilk MTV taksiti için son gün yaklaşıyor.
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Son günü kaçıranları ceza bekleyen MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI<br><br>Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.
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MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.
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MTV NASIL ÖDENİR?<br><br>Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi \"https:ivd.gib.gov.tr\" ve Dijital Ödeme Noktası'nda \"Hızlı Ödeme\" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.
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<br><br>MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.
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MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?<br><br>MTV ödemeleri her yıl Ocak ayında ve Temmuz ayında olmak üzere iki defa yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor.
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MTV GEÇ ÖDEME CEZASI NE KADAR?<br><br>Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan maddeye göre, tescil edilmiş araçlar vergiye tabidir. MTV borcu ocak ve temmuz ayında mükellefin araç plakasına işler. Mükellef vergi dairesinden ve anlaşmalı bankalardan MTV borcunu ödeyebilir. Fakat MTV'nin ilk taksiti gecikmeye düşerse yani ödenmezse ikinci MTV taksitine gecikme faizi yansıtılır. Eğer iki taksitte ödenmezse mükellef olan kişinin adresine uyarı mektubu yollanır. Daha sonraki işlemlerde ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kişinin banka hesaplarına haciz işlemi başlatılır.
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MTV GECİKME FAİZİ NE KADAR?<br><br>MTV gecikme faizi borçların ödenmediği durumda ilk etapta uygulanan cezadır diyebiliriz. MTV gecikme faizi 2020 itibarıyla yüzde 1,6 olarak belirlenmiştir. MTV ödemesini geciktiren kişilere bu şekilde faiz uygulanarak cezai işlem uygulanmaktadır.
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MTV ÖDENMEZSE ARAÇ BAĞLANIR MI?<br><br>MTV borcu ödemeyenlere önce gecikme faizi uygulanır. Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir. Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir. Vergi borcu olan kişi gecikme faizi ile beraber borcunu kapatırsa haciz işlemi durdurulur.<br>
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Araç sahipleri dikkat: Son ödeme tarihi yaklaşıyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) en düşük ve en yüksek ödeme oranları belli oldu. MTV'de en düşük tutar 109 liradan 136,25 liraya, en yüksek tutar ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya çıktı. Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.


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