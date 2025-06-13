Muhafazakâr turizm denize açıldı

Turizmde alternatif modeller arayanlar için yeni bir kapı aralandı. Otel fiyatlarının artmasıyla birlikte tatilciler yat kiralama seçeneklerine yönelirken, muhafazakâr yaşam tarzına uygun bir girişim dikkat çekiyor. Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te hizmet vermeye başlayan “Four Sisters Yachting”, kadınlara ve ailelere özel alkolsüz yat turlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlere helal konseptli bir tatil sunuyor. Firma, Türkiye’de bu konsepti ticari boyuta taşıyan ilk örnek olma özelliği taşıyor.





4 KIZIYLA BİRLİKTE KURDU

Firmanın kurucusu Nezir Dinler, dört kızıyla birlikte böyle bir girişime imza attıklarını belirtti. Dinler, “Göcek'te kadınlara özel turlar, aileye özel yat gezileri ve alkolsüz organizasyonlar sunuyoruz. 2024 yaz sezonunun başında hizmet vermeye başladık. Gelen yoğun talep üzerine tekne sayımızı 3’e çıkardık. Turlar, Fethiye merkezli olarak Göcek koylarında minimum 3 günlük konaklama ile düzenleniyor" dedi.





KADIN KAPTAN KADIN PERSONEL

Tatilcilere günde 2 ila 3 farklı doğal koy ziyaret imkanı sunduklarını anlatan Dinler, "Doğayla iç içe ve mahremiyetin ön planda olduğu izole bir tatil sağlıyoruz. Her şey dahil konseptiyle hizmet veriyoruz" bilgisini verdi. Yatlarda görev yapan kaptan ve personelin tamamı kadınlardan oluşuyor. Karma gruplar kabul edilmiyor; hizmet tamamen kadınlara özel ya da ailelere yönelik olarak veriliyor. Alkolsüz içecekler, helal sertifikalı menüler ve içerikler, muhafazakâr tatil anlayışına uygun şekilde düzenlenmiş durumda. “Pandemi sonrası bireysel ve doğayla uyumlu tatillere ilgi arttı. Bu alandaki boşluğu fark ettik ve Türkiye’de bu modeli uygulayan ilk ticari işletme olduk. Mahremiyeti ön planda tutan bir tatil anlayışı benimsiyoruz. Bu nedenle talepler beklentimizin üzerinde oldu” diyen Dinler, hizmetlerine yönelik ilgiden memnun olduklarını belirtti.





ALTERNATIF TATIL TALEBINE CEVAP VERIYORUZ

Kültürel ve dini hassasiyetlere uygun tatil seçeneklerine olan ilgi son yıllarda otel dışına taşarak kamp, villa ve doğa tatillerine de yayılıyor. Girişimci Nezir Dinler, bu konuda bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, “Deniz turizminde bu ihtiyaca yanıt veren model yok denecek kadar az. Helal konseptli yat turları bu boşluğu doldurabilir. Fiyat, kalite ve hizmet dengesini kurabilen firmalar için kârlı bir alan oluştu" dedi.





YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLE BÜYÜME HEDEFI

“Four Sisters Yachting”, menülerinde boykot edilen markalara yer vermemesi ve tüm ürünlerde helal sertifikalı içerik sunmasıyla muhafazakâr hassasiyetlere uygun örnek bir model oluşturuyor. Şirket, sadece yerli turist değil, başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelen taleplerle de büyümeyi hedefliyor.



