MÜSİAD 17 sektörün geleceğine ışık tuttu

Müstakil Sanayici ve İşadamları derneği (MÜSİAD, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı 2025 yılı Sektör Kurulları Raporları’nı kamuoyuyla paylaştı. 17 farklı sektörü kapsayan bu raporlar, iş dünyasının mevcut durumunu analiz ederken, geleceğe yönelik stratejik adımları da gözler önüne seriyor. MÜSİAD’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik titizlikle yürüttüğü analizler sonucunda hazırlanan 2025 Yılı Sektör Raporları, iş dünyasının karşılaştığı fırsat ve tehditleri değerlendirerek, geleceğe yönelik kritik adımları belirliyor.





SAVUNMADAN TURİZME KADAR BİRÇOK SEKTÖR VAR

Yayınlanan raporlar; enerjiden turizme, lojistikten savunma sanayiine kadar birçok farklı alana yönelik faaliyetleri, gelecek hedeflerini, somut fırsatları ve olası riskleri gözler önüne seriyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı toplantıda yaptığı açıklamada, faaliyet gösteren tüm sektör kurullarıyla Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı. MÜSİAD üyesi işletmelerin 3 milyonu aşkın kişiye istihdam sağladığını söyleyen Asmalı, “Geride bıraktığımız yılı verilerle ele alan ve analiz eden raporlarımız, aynı zamanda önümüzdeki yıl veya dönemler için de çeşitli öngörüler ortaya koyuyor” diye konuştu.





12 ÜNİVERSİTENİN KATKISIYLA HAZIRLANDI

Sektör Kurulları Raporları'nın, 12 üniversitenin desteğiyle hazırlandığını kaydeden Asmalı, şunları söyledi: “Uluslararası yayıncılık alanında ilk 5'te yer alma hedefini ortaya koyan raporumuz, sektörün gelişimi için fırsatları ve somut önerileri ortaya koyuyor. Enerji sektörü raporu, ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedefini, enerji ve çevre sektörü açısından en önemli kızılelma hedef olarak ortaya koyuyor ve buna vurgu yapıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık raporu, ‘tarım stratejik güçtür, teknolojiyle büyür, birlikte üretenler geleceği kurar’ sloganıyla tarımın geleceğine vurgu yapıyor. Lojistik raporu, sürdürülebilir odağında lojistik sektörü ve gelecek trendleri üzerinde duruyor. Savunma sanayii raporu da, Türkiye'de kullanılacak stratejik ürünler başlığı altında hazırlandı.”





FIRSATLAR VE RİSKLER BİRARADA

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir ise yaptığı açıklamasında “MÜSİAD olarak amacımız, Türkiye’nin güçlü sanayi ve ticaret altyapısını daha da ileriye taşımak, sektörlerimizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak ve karar alıcılar için yol gösterici analizler sunmaktır” dedi. Raporlarda, her sektörün mevcut durumu, karşılaştığı fırsatlar ve riskler detaylı bir şekilde ele alınarak geleceğe yönelik somut çözüm önerileri sunulduğunu söyleyen Özdemir, “Bu raporların, Türkiye’nin küresel arenada daha güçlü, rekabetçi ve yenilikçi bir konum elde etmesine vesile olacağına olan inancımız tam” dedi.





BAŞKANLIK IÇIN BURHAN ÖZDEMIR’E DESTEK

Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirten MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, görüşmede MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir’in de yer aldığını ifade etti. MÜSİAD’ın yeni genel başkanının mayısta yapılacak seçimlerle belirleneceğini dile getiren Asmalı, seçimlerde Burhan Özdemir’in de aday olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmede bu gelişmeyi kendisine aktardıklarını ve tavsiyelerini aldıklarını dile getirdi. Asmalı, “Yapılan istişarelerde kendisinin ismi ön plana çıktı. Şu anda nişanı yaptık. Mayıs ayında da düğünü yapacağız” ifadelerini kullandı.



