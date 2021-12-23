MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Yeni modelin destekçisiyiz ​

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinin dördüncüsü “Fark Et” temasıyla Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.

Vizyoner etkinliği, “Dijitali Fark Et”, “İklimi Fark Et”, “Girişimi Fark Et”, “Dönüşümü Fark Et” alt başlıklarıyla iklim krizinden dijital dönüşüme ve girişimci ekosistemine kadar pek çok alanda gün boyunca değişik oturumlarla devam etti.

E-TİCARETİ FARK ET DİJİTALİ FARK ET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, başlığını “Fark Et” olarak belirledikleri etkinliği; dijitali, iklimi, girişimi ve dönüşümü fark ederek hayata katkı sağlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Dijital çağa hızla geçilen bir dönemde olduklarından bilgi teknolojileri ve pazarlama uygulamalarında yaşanan dijital değişim ve e-ticaretteki yaygınlaşmaya değinen Asmalı, “Dünya perakende e-ticaret hacmi, 2020 itibarıyla, son 10 yılda 15 kat artarak 4,2 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu hacimde ülkemizin de büyük bir paya sahip olmasını istiyoruz. O yüzden ‘e-ticareti fark et’, kısacası ‘dijitali fark et’ diyoruz” şeklinde konuştu.

Küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine işaret eden Asmalı, küresel iklim değişikliği politikasına, tüm dünya ülkelerine adaletli ve eşit uygulanarak sürdürülebilir bir geleceğe geçiş sağlaması şartıyla destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

MÜSİAD, İKLİM MANİFESTOSUNU AÇIKLADI

Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Türkiye’nin iklim politikasında rol üstlenmek için hazırladığı 10 maddelik iklim manifestosunu şöyle açıkladı: “Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde artarak kullanımını destekliyor, genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim sağlayarak net sıfır emisyon yolunda ilerleyeceğimizi açıklıyoruz. Yeşil hidrojen, yeni nesil batarya, karbon yakalama ve yenilenebilir gaz teknolojilerinin geliştirilmesi için MÜSİAD ekosisteminde çalışmalar yapacağız. Endüstriyel simbiyozun artırılmasını ve organize sanayi bölgelerinde yeşil üretime geçişte üyelerimiz ile birlikte destek vereceğimizi açıklıyoruz. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için sanayicilerimize yönelik farkındalık çalışmaları yapacağımızı bildiriyor, enerji verimliliği veri tabanı oluşturulmasını desteklediğimizi beyan ediyoruz.”

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REÇETEMİZ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hakim kılacaklarını söyledi. Varank, “Türkiye ekonomisini nasıl 3,5 kat büyüttüysek, küresel piyasadaki fırsatları gözeterek yepyeni bir büyüme hikayesini hep birlikte başaracağız. Bunun için de reçetemiz belli; Milli Teknoloji Hamlesi” diye konuştu.

BU YIL TEMASI ‘FARK ET’

Vaktin Türkiye’ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti olduğuna vurgu yapan Varank, “Bugün ülkesine inanmayanlar, bırakıp bilmediği yollara yaya çıkanlar, Türkiye şahlandığında bu yolda yayan kalırlar. Gelin hep beraber Milli Teknoloji Hamlesi’ne omuz verelim” çağrısında bulundu. Varank, geçen gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk Lirası lehine gelişmeleri herkesin izlediğini anlatarak, ‘Türkiye’de fabrika açılmıyor, üretim yapılmıyor, istihdam olmuyor” diye konuştu.

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Herkesi bir araya getirdik

MÜSİAD Vizyoner’21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de Vizyoner’21’i belli periyotlarla 2023’e kadar devam ettirmeyi düşündüklerini belirterek, “Anadolu’nun belli şehirlerinde Silikon Vadilerinin tohumlarını saçmak istiyoruz. Vizyoner 21 için Start-up Exchange Sahnesi ile karşınızda olacağız” dedi.

POTANSİYELİMİZİ FARKEDELİM

Gül, girişimlerin yatırımlarla buluştuğu B2B görüşmelerine önayak olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Start-up ruhunun yaşandığı, alanında uzman kişilerin yer alacağı Star Talks muhabbetlere eşlik edeceğiz. Devletimizin teknoloji anlamında üretim noktasında çok ciddi destekleri var. Biz burada girişimci ve yatırımcıyı birarada buluşturduk. Bu seneyi özel kılan iki farklılığımız ise start-up’larımıza vereceğimiz yenilikçi ödüllerimiz olacak.”

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