Ekonomi Naksanda ciro yüzde 54 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Naksan’da ciro yüzde 54 arttı

Naksan’ı devraldıklarında işçilerin maaşlarının ödenmeyecek durumda olduğunu anlatan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bugün toplam cirosu 2 milyar 46 milyon liraya ulaştı. Yüzde 54 seviyesinde ciro artışı oldu” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Mahmut Arslan (soldan 2) Muhiddin Gülal (soldan 3)
Mahmut Arslan (soldan 2) Muhiddin Gülal (soldan 3)

Yaklaşık dört yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Naksan Holding, Hak-İş Konfederasyonu ile üç yıllık toplu sözleşme imzaladı. 2 bin 199 çalışanın yararlanacağı toplu iş sözleşmesinde ilk yıl zammı yüzde 11,84 olarak belirlenirken, ikinci yıl TÜFE artı bir puan üçüncü yıl yine TÜFE artı bir puan zam verilecek. Toplu iş sözleşmesiyle Naksan çalışanları ilk kez ikramiyeye de hak kazandı. Toplu sözleşme Naksan’ın Gaziantep’teki halı fabrikasında imzalandı. Burada konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, halı sektöründeki ilk sendikal anlaşmayı yaptıklarını belirterek, Hak-İş’le bu işbirliğini önümüzdeki dönemde daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

TMSF’DE 806 ŞİRKET VAR

TMSF’nin elinde 806 şirket olduğunu belirten Muhiddin Gülal, “Bunların özkaynak büyüklüğü 25,9 milyar TL, aktif büyüklükleri 60,3 milyar TL, istihdam sayımız da 40 bin 667 seviyesinde” dedi. Şirketlerin milli servet olduğunu ifade eden Gülal, “Onları cezalandıramayız. Katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecekler. Bu politikayla bu şirketlere vaziyet ettik. Bu şirketler özkaynak olarak yüzde 42, aktif olarak da yüzde 40 seviyesinde büyüdüler” diye konuştu.

NAKSAN’IN KALAN BORCU 7,5 MİLYAR TL

“Naksan’ı devraldığımızda işçilerin maaşları ödenmeyecek durumdaydı” diyen Gülal, holdingin şu anki borcunun 7,5 milyar TL olduğunu ifade etti. İçi boşaltılmış bir grupla karşı karşıya olduklarını belirten Gülal, şöyle devam etti: “TMSF’nin kendi bankasından (Birleşik Fon Bankası) 130 milyon TL işletme sermayesi koyduk ve bu firmaları ayaklandırdık. Riskimiz 74 milyon TL’ye düştü. Bugün bu firmalarda 3 bin 525 kişi çalışıyor. Bu şirketler TMSF kayyumluğunda olmasaydı Naksan Grubu’nun ekonomik devamlılığı mümkün değildi. Borçlanması yüksek olduğu için bu grubun kâr etme potansiyeli hemen hemen hiç yok. 1.3 milyar TL ciroyla devraldık. Bugün toplam cirosu 2 milyar 46 milyon TL seviyesine ulaştı. Yüzde 54 seviyesinde ciro artışı oldu. Naksan Grubu aktif olarak 12 milyar TL seviyesine ulaştı ve yüzde 41 seviyesinde aktif olarak büyüdü.”

Tarihi bir gün

  • Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise, “Toplu iş sözleşmemiz üç yıllık imzalanıyor. Birinci yıl yüzde 12 civarında artışımız var. Ayrıca ilk defa olarak ilk yılda arkadaşlarımıza 30 günlük, ikinci yılda 45 günlük, üçüncü yılda 60 günlük ikramiye verilecek. Bir kısım sosyal yardımlar da bunların içerisinde olacak. Tahsil, erzak, doğum, evlilik, aidat ödemeleri gibi yardımlar var. Yıllık izinlerde artışlar var. Bugün bizim için tarihi bir gün. İlk defa sözleşme yapıyoruz. Bu toplu sözleşme Gaziantep’teki şirketler için örnek. Kayıt dışıyla mücadelede, gelir adaletinin oluşturulmasında çok önemli. Bu şirketleri daha da güçlendirmeliyiz. Fabrikaların kapanmasının en büyük faturasını çalışanlar ödüyor. Bu toplu sözleşmede ilk defa koyduğumuz hükümler var, ikramiye gibi. Bu fabrikalarda bacalar tüttüğü sürece bizim de geleceğimiz garanti altındadır. Elde ettiğimiz rakamları başlangıç olarak kabul ediyoruz” dedi.

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